高金素梅驚傳遭搜索！被問是否關心？ 李鴻源尷尬：很久沒聯絡

國民黨智庫副董事長李鴻源。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅驚傳位於陽明山住家今（10）日遭檢調搜索，上午檢調動員2台車共6人搜索立法院青島二館的辦公室，據傳與詐領助理費有關。國民黨智庫副董事長、前內政部長李鴻源上午出席國民黨智庫記者會前，被問到是否有關心高金素梅，李則是一臉尷尬回應「很久沒聯絡」。

國民黨立委羅智強今早在社群媒體臉書貼文表示，高金素梅遭檢調搜索，「這就是強力監督政府的結果」、「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」甚至自拍影片批評總統賴清德獨裁。

據媒體報導，台北地檢署查出，高金素梅在助理費核銷過程疑涉貪污，相關金流疑有「國安疑慮」，目前則由指揮調查局國安站搜索，高金素梅已被帶回國安站訊問中。

