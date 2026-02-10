高金素梅「台東兩大將」遭連環搜索 地方震驚

金峰鄉代表會。（蔡旻妤攝）

金峰鄉民代表會主席高勤書傳遭搜索。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

金峰鄉民代表會主席高勤書傳遭搜索。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台北地檢署偵辦立委高金素梅疑涉詐領助理費及醫材法案搜索規模再擴大。高金素梅在台東的資深幹部、現任金峰鄉民代表會主席高勤書今（10）一早先於台東市區家中遭檢調突擊搜索，隨後金峰鄉代表會辦公室也被進一步搜查。據悉，高勤書多年來深耕南迴，是高金素梅最重要的基層左右手，直到今年才因選舉考量，將幹部職務交予他人擔任。

現任金峰鄉民代表會主席高勤書，多年來擔任高金素梅台東服務處南迴地區主任，是高金在金峰、大武、達仁及太麻里等鄉鎮最倚重的核心幹部，雙方合作情誼深厚。直到今年，高勤書明確表態投入金峰鄉長選戰，為了專心備戰，才將團隊幹部職務交棒予他人。

廣告 廣告

由於高勤書在基層實力雄厚，被視為今年鄉長大選的強力競爭者，今日檢調大動作連環搜查其市區住家與辦公室，並將人帶走偵訊，在選戰布局的敏感時刻捲入司法偵辦，無疑為地方政壇投下震撼彈，恐進一步衝擊金峰鄉長後續選情。

針對此行動，台東縣調查站回應，該站僅負責提供搜索支援，高勤書與同案遭約談的縣議員陳政宗均不在站內，外界推測兩人可能已被送往台北地檢署或調查局國安站複訊。由於此案由國安站主導，偵辦方向除助理費金流外，是否涉及《反滲透法》等國安層級問題，仍有待檢調進一步釐清。

此外，蘭嶼現任呂姓代表今日亦遭檢調跨海帶回偵訊。呂過去曾擔任立委高金素梅的助理，是其經營離島事務的關鍵要角。呂員今日電話直接轉入語音信箱，完全無法取得聯繫，處於失聯狀態。

然而，針對檢調大動作跨海約談，地方人士也傳出不平之聲，認為司法應秉持「證據辦到哪、就辦到哪」的原則，不應僅因與大陸稍有往來就被約談，應釐清是否有具體對價或違法事實，避免造成基層不安。

【看原文連結】