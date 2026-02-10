高金素梅「遭搜索」掀風暴！回顧「3大爭議」一次看

政治中心／綜合報導

無黨籍立委高金素梅今（10日）位於陽明山的住處及立法院辦公室，清晨突遭檢調人員搜索，國民黨立委羅智強隨即發文揭露此事，並痛批「民主寒冬來臨，下一個會是誰？」；隨著搜索行動展開，各界也再度檢視其從政生涯中的3大爭議，高金素梅過去早有不少爭議事件登上媒體版面，除了「酒駕」、「怠政」之外，近年積極參加中華人民共和國政治活動，遭原民團體批評為矮化台灣原住民族，「親中」爭議延燒至今依舊未停歇。

高金素梅質詢時脫口而出「我們習近平」。（圖／民視新聞）





「親中」立場引發統戰疑慮 挨批矮化族群尊嚴



根據《維基百科》紀錄指出，高金素梅最受抨擊的莫過於其敏感的兩岸立場。從2009年莫拉克風災期間，她率團赴中國會見中共總書記胡錦濤並收受一億元新台幣捐款開始，爭議便未曾間斷。當時跨黨派立委紛紛質疑該款項缺乏監督機制，更有立委指其不在台救災卻赴北京「賣身換錢」，形同統戰馬前卒。近年來，其言行更被指與對岸高度對齊。從2019年赴北京達成五項倡議，到2023年質詢時竟直接使用中國券商的「簡體字」簡報，遭酸「拿中國腳本替中國說話」。2024年6月，她更在質詢時脫口而出「我們習近平」等語句。這些舉動引發原民團體與社群強烈不滿，痛批其單方面接受捐款與倡議，是將原住民推向統戰第一線，嚴重踐踏原住民族身為台灣主人的自尊與主體意識。

高金素梅截至2021年已累積15次被公督盟列為「待觀察名單」。（圖／民視新聞資料照）





問政紀錄亮紅燈 「怠政」質疑如影隨形





在議事表現上，高金素梅也屢遭詬病。截至2021年，她已累積15次被公督盟列為「待觀察名單」，更常年蟬聯吊車尾首位，被譏為只顧媒體聲量的「政治明星」。2018年，由在野黨提出的前瞻預算釋憲案遭大法官不受理，原因竟是身為聲請人的高金素梅於二、三讀均未參與表決，導致未達法規人數門檻。此類關鍵時刻缺席的紀錄，讓選民質疑其是否有負族群託付。

身為國會立委，高金素梅（左）曾涉酒駕影響其政治形象。（圖／取自吳思瑤臉書）





法治底線受挑戰 「酒駕」風波成汙點





高金素梅的個人守法爭議同樣是關注點。2003年，她曾被目擊酒後駕車並蛇行擦撞安全島，甚至一度爆發警方縱放的疑雲。雖事後公開道歉，但該事件已成為其法治形象的重大負面標記。本次搜索行動的具體原因仍待釐清，但在兩岸情勢緊繃與國會衝突升溫之際，高金素梅長期以來在「親中立場」與「族群代表性」間的矛盾行為，已讓此次事件不可避免地染上濃厚的政治與國安色彩。隨著司法調查深入，高金素梅的政壇信譽將面臨前所未有的考驗。

