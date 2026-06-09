高金素梅A走787萬！他揭「這錢也詐」超離譜
[NOWNEWS今日新聞] 無黨籍立委高金素梅涉嫌長期以人頭助理、低薪高報等方式詐領公費助理補助，累計金額高達787萬餘元。台北地檢署日前依《貪污治罪條例》提起公訴，並建請法院從重量處12年6月徒刑。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌也特地整理「離譜至極」的案情細節，甚至連育嬰津貼都不放過，他狠吐槽：「真想問高金委員，是看緊人民的荷包，還是看緊自己的荷包啊？」
人在對岸工作仍「詐領388萬」！育嬰津貼逾15萬元都不放過
張育萌指出，根據檢方調查，高金素梅明知其國會辦公室主任張俊傑的長女，長期居住中國從事音樂工作，實際上並未擔任立委助理職務，卻仍將張女列報為公費助理。檢方認定，該案涉嫌詐領助理費超過388萬元。
除了張俊傑女兒外，張育萌續指，起訴書也提到張俊傑本人在2013年至2014年間，返回台中照顧母親及孫女，事實上未從事立法院助理工作，但仍被列報為公費助理。檢方認為，相關期間涉嫌詐領53萬餘元助理費，且款項由張俊傑個人使用。
「最扯的是，連『育嬰留職停薪的津貼』也不放過！」張育萌提到，檢調發現一名陳姓助理在生下第2個孩子後，實際上仍持續於立法院工作，但卻透過另名楊姓人士掛名擔任公費助理，再由國會辦公室發文證明陳姓助理申請留職停薪。檢方認定，藉由此一安排，陳姓助理涉嫌向勞保局詐領超過15萬元育嬰津貼。
助理不務正業！每月還加薪1.8萬 連母親都成掛名人頭
張育萌進一步表示，另有助理遭指派至花蓮某餐廳工作，甚至正式擔任店長職務，早已未從事立委助理工作內容。然而，高金素梅辦公室仍持續以助理名義聘用對方，藉此涉嫌詐領56萬餘元助理費。
不僅如此，張育萌還提到，另一名林姓助理被派往處理「部落行銷有限公司」相關業務，本不應再由立法院支付薪資。不過檢調發現，高金素梅不僅自2014年起替林姓助理加薪，每月增加1萬8500元，還透過其母親掛名擔任公費助理，以規避外界查核。檢方認定，這部分涉嫌詐領助理費超過54萬元。
高金素梅瘋狂詐領787萬！張育萌吐槽：到底看緊誰的荷包？
張育萌強調，綜合檢方認定內容，包括助理薪資、加班費、年終獎金及育嬰津貼等項目，全案涉嫌詐領金額超過787萬元。他引述北檢說法指出，高金素梅擔任立委已超過20年，理應肩負監督預算職責，卻被指控長期將國家提供的助理補助費「中飽私囊或挪作他用」，徹底摧毀國民對於代議制度與公務員廉潔性之信賴。
張育萌也質疑，高金素梅在遭起訴後，仍大言不慚地發文，還文情並茂地說：「我將一如既往地繼續捍衛原住民族的權利，持續監督政府施政，看緊人民的荷包。」這讓他不禁狠酸：「現在是怎樣？涉案的政客講話都在比大聲的嗎？真想問高金委員，是看緊人民的荷包，還是看緊自己的荷包啊？」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
更多 NOWNEWS 今日新聞 報導
新竹凌晨瓦斯氣爆奪2命！賴清德緊急下令：全力協助居民重建
扯出17藍白委！羅智強急護航高金素梅 律師直搖頭：不貪污很難嗎
畢業生開箱「台北議長獎」禮物！學生暴動哀號：為何比市長獎好
其他人也在看
影/高金素梅最新發聲！反擊求刑12年半「欲加之罪」：黑夜很快會過去
無黨籍立委高金素梅遭台北地檢署偵辦，涉嫌與前辦公室主任張俊傑以人頭詐領公費助理薪酬、立法院育嬰津貼共787萬元，另違法輸入大陸製快篩劑7萬多劑，昨（8）日依貪污等罪起訴，求刑12年6月。高金素梅今（9）日照常現身立院做最新回應。
羅智強護航高金！律師直搖頭：不貪污很難嗎
[NOWNEWS今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費及相關補助高達787萬餘元，遭北檢依《貪污治罪條例》起訴，並建請法院從重量處12年6月徒刑。國民黨立委羅智強為其護航，痛批總統賴清德「清算在野黨...
詐欺7罪已入監！林姿妙愛將詐6500萬 貪污10罪再被判73年定讞
宜蘭縣專員許智信，先前以縣長林姿妙秘書名號，四處誘騙被害人投資，不法所得6500萬元，法官依7個詐欺罪判他2年6月徒刑定讞，現已入監服刑；至於10個貪污罪部分，高院更一審依公務員利用職務機會詐財罪，分別判處7年2月到7年10月不等徒刑，累計高達73年2月徒刑，全案再上訴三審，最高法院駁回其上訴，全案定讞。
雲端發票中4000元？ 劉亮佐險上當怒：祝願死光光
藝人劉亮佐近日在社群平台發文怒揭詐騙新招，分享自己收到一封疑似詐騙電子郵件，內容聲稱他的雲端發票中獎4000元。所幸他及時提高警覺、冷靜查證，才沒有落入陷阱。除了提醒民眾提高警覺外，他更氣憤痛斥：「祝願詐騙集團死光光！」劉亮佐透露，日前收到一封電子郵件，通知他雲端發票中了4000元獎金。看到中獎消息
延會成高金素梅保護傘？王鴻薇反擊了
[NOWNEWS今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費787萬餘元，遭台北地檢署求刑12年6個月。民進黨團書記長范雲今（9）日呼籲藍白，別把國會延會當金鐘罩。對此，藍委王鴻薇回嗆，民進黨前秘書長吳乃...
鄭文燦案「最關鍵証人」廖俊松詰問頻跳針 旁聽民眾譏：有意識的亂講
【記者張沛森／桃園報導】海基會前董事長鄭文燦遭控在桃園市長任內辦理華亞科技園區土地擴大開發案，收受鴻展公司股東廖俊松、廖力廷父子5百萬元賄款案，桃園地院今天（9日）繼續傳喚最關鍵證人、鴻展公司董事長廖俊松進行交互詰問。廖俊松上月出庭時當庭自曝患有輕微失智症，在法庭上頻頻跳針；今天詰問時面對關鍵問題一再避重就輕，不斷跳針，無關案情部分則是對答如流，連旁聽民眾也難以接受，譏諷他是「有識識的『亂講』」！
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
發票中獎別急著領錢！她想拿4千「險噴10萬元」 驚人細節曝光
發票中獎是許多人生活中的小確幸，常在第一時間就去領獎，但沒想到有人卻差點賠上自己的存款。近來有網友表示，最近信箱收到統一發票中獎4000元的通知，但典開卻要輸入信用卡號，不知道該怎麼辦？眾人看到紛紛提醒，「這是詐騙！」
80歲「開心鬼」黃百鳴遭判刑五個月！涉內線交易開罰近190萬
以「開心鬼」一角為人所知的港星黃百鳴，因涉嫌捲入內線交易案，遭香港證監會提出刑事檢控，今（9）日他被宣判五個月有期徒刑，以及罰款9.9萬港幣（約為新台幣39.7萬元），並得支付37.4萬港幣（約150.2萬元台幣）調查費用。
求官說竟是自家人造謠？賴苡任證實
[NOWNEWS今日新聞]國民黨台北市議員賴苡任不滿去年大罷免期間，遭造謠向民眾黨高層求取新竹市府官位，怒告資深媒體人邱明玉求償200萬，沒想到卻扯出案外案，邱明玉請求傳喚國民黨桃園市議員黃敬平為證人...
押寶黃仁勳行情慘翻車！他大買槓桿ETF 2天「慘賠1億元」
[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導輝達執行長黃仁勳訪韓掀起AI旋風，不少南韓散戶深信「黃仁勳效應」將點燃股市利多，紛紛大舉進場。不料南韓股市竟連續兩...
8月11日宣判！中配徐春鶯被求刑21年6月 法官裁定200萬交保
中配徐春鶯曾列民眾黨不分區立委，卻與中華兩岸婚姻協調促進會長鍾錦明過從甚密，長期回報國內政情給中共官員，並在2022年台北市長及2024年總統選舉期間，分別替民眾黨立委黃珊珊、前民眾黨主席柯文哲站台造勢，檢方依反滲透法、銀行法、加重詐欺及偽造文書等罪，對徐春鸞具體求刑21年6月，併科2300萬元罰金，法官諭知8月11日宣判，並裁定徐春鸞200萬元交保，限制住居、出海，同時實施科技監控。
板橋黑賓士「毒駕拒檢」撞警！警連開8槍逮人…車內查獲毒品
新北市板橋區驚傳槍響，今日（9日）下午5時許，板橋警方在信義路執行巡邏勤務時，發現一輛黑色賓士車形跡可疑，立即上前攔檢，結果駕駛突然拒檢逃逸，過程中還猛踩油門意圖衝撞員警，警方一路追到縣民大道、南雅南路口連開8槍反擊制止，但賓士車仍趁亂脫逃。目前警方已在大觀路一處巷弄內攔下涉案車輛，並逮捕駕駛，並在車內搜出毒品，詳細案發原因仍有待調查釐清。
向癌末翁詐150萬！名醫李光輝身故留海量官司 家屬急辦拋棄繼承
精神科名醫李光輝於今年1月病逝，享壽63歲。他生前因涉嫌上億元股票吸金案及150萬元「自然殺手細胞」醫療詐欺案備受爭議，甚至與名模翁子涵傳出忘年戀。雖然刑事案件因其死亡獲判不受理，但150萬元的犯罪所得仍可向遺產追徵。為避免承擔龐大債務，李光輝的4名親屬已向法院聲請拋棄繼承獲准。此舉正式切割其生前留下的海量債務與法律糾紛，為這位爭議名醫的一生劃下句點。
不滿楊渡評論馬英九摧毀形象 廖繼斌怒發千字文：將提告
近期馬英九基金會爆發財務與人事風暴，基金會指控前執行長蕭旭岑、王光慈涉背信及侵占，質疑收受台商現金捐款卻未依規定入帳，馬英九已於5月29日委任律師提告。作家楊渡連番評論此案，基金會顧問廖繼斌今（8日）發表公開信譴責，批評楊渡自稱「作為馬英九的朋友」，卻公開談論友人隱私，已傷害馬英九並汙衊摧毀其形象，表示將提告捍衛名譽。
加薪留人？31萬護理師「僅19萬執業」 石崇良：明年金額不會低
隨著「三班護病比」正式納入《醫療法》並於今年5月20日起分階段施行，護理人力留任問題再度浮上檯面。中華民國護理師護士公會全國聯合會（全聯會）於6月8日召開記者會，提出薪資改革、資源監督及制度支持三大精進訴求，衛福部部長石崇良親自出席並承諾，明年護理費挹注金額一定不低於今年。
又有韭菜翻車！佳必琪、群聯爆違約交割 金額逾1.7億元
台股今（9）日反彈逾1200點，今日根據證交所及櫃買中心公告，佳必琪（6197）與群聯（8299）雙雙遭券商申報違約交割，合計金額約1.72億元。
青鳥網暴蔣萬安長子不罷手 脆友打臉揭「高級童軍」難度
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，當場頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子合照並摟肩玩自拍，互動溫馨。Threads卻有人出征質疑為何蔣萬安兒能得獎，引發網友炸鍋反彈，但竟有青鳥堅持批判，強調「敵人的親屬老幼一樣是敵人」。
8/1前補發差額！李來希秀銓敘部「停砍年金重審函」：暫時喘口氣
立院去年三讀通過「停砍公教年金」相關修法，目前全台約有18萬名已退休公務人員的退休所得替代率須重新審定。全國公務人員協會前理事長李來希8日透露，自己已收到退撫金重新審定函，並提醒退休公教審慎計算確實所得，若有誤要及時反映。