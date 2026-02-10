高金素涉貪案擴大！議員、鄉代會主席涉詐助理費 多族群協會辦活動Ａ經費均遭約談

檢調今搜索立委高金素梅的國會辦公室，並帶回大批證物。（張哲偉攝）





無黨籍山地原住民立委高金素梅涉以人頭方式詐領助理費，違反《貪污治罪條例》，檢調今（10日）展開大規模搜索。除高金素梅外，檢調也兵分多路，前往台東縣帶回議員陳政宗及金峰鄉代表會主席高勤書，同時也跨海前往蘭嶼帶人回台東偵訊。

北檢今指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談包括高金素梅在內等18人說明，台東調查站今也分別前往台東市、金峰鄉及蘭嶼等地，動員至少3組人員，分別前往高金素梅前助理、陳政宗位於台東市卡大地布部落住家，及金峰鄉民代表會、蘭嶼鄉等地執行搜索，隨後將涉案人員陸續帶回調查局台東縣調查站偵訊。

金峰鄉代表會人員證實，今天上午檢調人員前往代表會搜索，並將主席高勤書帶走，目前他們暫時聯繫不上，對案件細節尚不清楚。陳政宗姊姊則表示，弟弟上午約8點多被約談後就尚未聯繫，目前仍在等進一步消息。據了解，高金素梅與陳政宗關係深厚，曾多次同框宣示要共同進入立法院，為原住民族權益發聲。

此外，檢調還懷疑高金素梅透過台灣原住民多族群文化交流協會，自2015年起，利用原民會、中油、台電等單位每年提撥的活動贊助經費，以演唱會等活動名義浮報支出成本，再向上述單位申請補助款。

台灣原住民多族群文化交流協會由高金素梅創立，2009年莫拉克颱風造成八八水災，她涉嫌代中國方面發放1億元補助款給原住民，當時引起不少爭議，該協會這次也捲入高金素梅所涉弊案中，協會理事長周陳文彬等人也被調查局國安站帶走問話。（責任編輯：殷偵維）

