高金被搜索有詭！他揪疑點：跟辦柯文哲一樣

▲原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 七連霸的原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，「核能流言終結者」創辦人黃士修直言，搜索的手法與辦柯文哲如出一轍，且搜索時間點更是設計過的，「高金素梅遭搜索，疑點重重。」

北檢說明，高金素梅因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，涉違反貪污治罪條例，搜索其住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處。

對此，黃士修今日在臉書發文表示，​助理費案通常由市調處或北機站承辦，​這次卻由國安局底下的國安維護工作站主導，​掛的是詐領助理費的羊頭，賣的是《國安法》的狗肉。

廣告 廣告

黃士修指出，​檢調宣稱已密辦兩年，資料庫早已建檔，「選在此時動手，針對性極強」，利用門檻較低的非法醫材案作為案由，加掛上國安名義，手機、數位裝置通通扣押。

黃士修認為，這手法與辦柯文哲如出一轍，​先搜索、大動員、餵稿媒體，最後才在殘骸裡找證據；​時間點更是設計過的，​選在春節假期前四天，利用受訊者想回家過年的心理，是逼人轉當汙點證人最廉價的籌碼，​加上新會期剛開始，立法院運作尚未熱機，直接打亂在野黨的節奏。

黃士修表示，​若檢方聲押立委，這顆燙手山芋就丟給韓國瑜。​測試國會自律的底線，也測試韓國瑜的膽識；黃指出，特定媒體率先發布「獨家」細節，先行定調輿論風向，貼上中資介選標籤，就能封殺她的發言正當性，轉移在野黨監督軍購、預算的焦點。，更可對藍白在原鄉的樁腳，進行大清洗。

黃士修直言，​司法權力非常好用，只要找不到金流，懷疑你使用微信支付，就是最好的理由，「高金素梅遭搜索，疑點重重。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高金素梅被搜索！馬郁雯揭1驚人巧合 直呼：「這人」也高度可疑

高金素梅被搜不單純？邱毅竟直指「1舉動」惹禍：被玩死玩絕

高金素梅被搜索！「昔日緋聞情人」李鴻源回這句超尷尬