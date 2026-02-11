高金複訊「癱軟送急診」！邱毅轟：居心惡毒
[NOWnews今日新聞] 台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，高金今（11）日凌晨自國安站移送北檢複訊時，因向檢察官表示身體不適，幾乎昏倒，無法應訊。檢方評估後，讓高金素梅由助理陪同前往台大醫院就醫，限制出境出海，將擇期再訊問。對此，前立委邱毅怒轟，高金被疲勞偵訊，還被塑造是共諜的形象，「居心之惡毒令人髪指」。
邱毅今日在臉書發文表示，昨天高金素梅一早就在住家被帶走，在調查局國安站被馬拉松訊問到今天凌晨，才會押送到台北地檢署複訊。在連續不人道的疲勞偵訊後，高金素梅終於在北檢體力不支，被送往台大醫院。
邱毅痛批，這種疲勞偵訊，尤其被訊問者已六十幾歲高齡，無異於就是刑求逼供，「民進黨天天吹噓民主自由人權，這不是自我打臉嗎？」
邱毅指出，這件案子起因於2022年，那時新冠疫情正肆虐台灣，但苦於缺乏快篩試劑，這本是民進黨政府的失職，高金素梅好心引進大陸製的快篩試劑，贈送給原住民部落，解原住民燃眉之急。
邱毅續指，現在竟變成賴清德羅織的犯罪行為，還刻意動用調查局國安站來偵辦，塑造高金素梅是中共同路人，甚至是共諜的形象，「居心之惡毒令人髪指。」
邱毅認為，這就是殺雞儆猴，意在造成寒蟬效應，使在野黨不敢批評賴清德，不敢反對1.25兆特別預算，不敢疑美，甘心做美國狗腿子，甚至想製造藍白之間的矛盾，下一步更利用綠媒擴大羅織到羅智強、陳玉珍，消滅掉國民黨內的積極戰力。
邱毅喊話，希望高金素梅能挺過這個關卡，「我跟她在立法院同事十多年，彼此並不相熟。但敬佩她為原住民爭權益，為慰安婦向日本討公道，更肯定她在質詢時對民進黨高官的批判。呼籲大家為高金素梅集氣相挺，讓她有更大底氣對抗這個邪惡政權。」
