高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況

▲高金素梅無力癱軟緊挽法警手臂。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅在藍白陣營都有很好人緣，國民黨台北市議員楊植斗與台北市議員參選人陳冠安凌晨還到北檢聲援高金素梅。

陳冠安也代為說明高金目前身體狀況，雖然遭檢方限制出海出境並請回，但高金在醫院打止痛針跟點滴，休息一下再等報告就可以先回家了。

楊植斗說，高金素梅被請回時，是團隊開車送她前往醫院就醫，並沒有任何警力戒護就醫，也無需任何保釋金及電子腳鐐等監控措施就離開了北檢。從過往的經驗看，高金委員被請回，代表北檢根本沒有取得足夠的證物。還記得嗎，綠委林宜瑾、林岱樺兩人涉案被搜索後，是被裁定100萬元交保。

楊植斗說，在沒有足夠證據的情況下，檢調先把手機等私人物品給扣押，再慢慢的從中看圖說故事，找不到金流丶找不到犯罪事實，就用八卦跟流言一層層地扒皮，政治人物受此拷打，沒死也半殘。

楊植斗說，熟識高金委員正派作風的朋友，就知道她的水準，不是林宜瑾丶林岱樺之流可相提並論。身正不怕影子斜，在這條傷痕累累的路上，希望每位勇敢與民進黨戰鬥的夥伴，都能夠照顧好自己。

