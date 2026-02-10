高金遭搜索後…郭正亮預言「他們」下一個被辦

無黨籍立委高金素梅遭檢舉，涉嫌長期詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款，台北地檢署今（10）日指揮調查局國家安全維護工作站搜索高金及張姓助理等人住處、國會辦公室，並約談高金等18人。對此，前立委郭正亮認為，下一個遭到司法偵辦的，一定是現任縣市首長與立委，且這陣子辦的案子可能會與兩岸有關。

針對高金素梅遭搜索，立法院今天發出新聞稿指出，有關檢調今早搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。立法院長韓國瑜也回應，相信高金素梅經得起檢驗，尊重檢調，但也希望針對所有立委的調查一定要公正，如果立委人權都不能保障，一般小老百姓就更辛苦了，他再次呼籲檢調單位，執行公權力同時要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手。

郭正亮今天在政論節目《中天辣晚報》表示，高金素梅的案子應是有關兩岸的案件，所以涉案內容「都是假的」、只是便於檢方搜索。他並認為，下一個遭到司法偵辦的，一定是現任縣市首長與立委，「接近縣市長選舉就會開始針對縣市長辦案，明年是立委」，不過，今年被辦的立委雖然會比較少，但現在國防預算議題延燒、國民黨主席鄭麗文將訪陸，還是可能會扯到前述問題，所以這陣子辦的案子可能會與兩岸有關，「所以接下來就看吧」。

北檢說明，本案是法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦，高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今天指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知高金、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

★未經判決確定，應推定為無罪。

