高金遭搜索！ 藍喊「民主寒冬」 綠：為何急洗地？

高金素梅遭檢調搜索，搶先爆料訊息的就是國民黨立委羅智強，他痛批民主寒冬，執政黨不演了！但這席話，就被民進黨立委狠酸，沒犯錯為何急洗地？而立法院一早，國民黨團關稅記者會，也瞬間變成聲援高金記者會。

立委（國）林沛祥：「我們相信高金素梅委員，而且我們會站在她這一邊。」



立委（國）王鴻薇：「（司法調查）勿枉勿縱，但是千萬不要有任何的政治性辦案。」

年前立委高金素梅遭檢調搜索，連立院都發聲明，對案情並無所悉，如今高金事件在立院狂燒，一早開關稅記者會的國民黨團，瞬間變成聲援高金記者會。

立委（國）林沛祥：「期待我們看到的台灣司法，是一個真正民主法治國家，是以無罪推論，不能預設立場說誰有罪誰沒罪，更不能因為政治立場做設想。」

藍黨團面對高金題回應保守，現在傳出，連跟高金友好的花東議員也被辦。

這些消息怎麼來的？事實上，一開始最先釋出訊息的是立委羅智強。

立委（國）羅智強：「台灣民主在賴清德手上，已經是完全的不演了，現在是動了高金素梅，下一個又要動誰？」

立委（民）陳培瑜：「羅智強委員急著幫忙出來洗地，急著想要幫忙漂白，如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地？」

民進黨立委話中帶酸，還暗指過去高金素梅確實有非常多爭議言論，不過這一切，看在友黨眼裡是這樣。

民眾黨主席黃國昌：「農曆春節前，聽到這樣消息滿震驚的，因為目前有很多情況，都還不是很明確，所以沒有辦法有什麼太過度的評論，司法應該是捍衛公平正義的底線，不應該成為執政者打壓異己的工具。」

檢調年前大動作，在野質疑不單純，司法這回出手，藍白紛紛猜測誰在背後與打手聯手下毒手。

