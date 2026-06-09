高金遭求重刑 延會保護傘 藍綠互嗆

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民進黨立法院黨團書記長范雲（右起）、幹事長莊瑞雄、立委吳沛憶9日舉行記者會，針對立委高金素梅涉詐領助理費等案遭起訴，莊表示司法不會因為哪一個黨派，或人數多少，而標準不同。（姚志平攝）

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費等案，遭北檢依貪汙等罪嫌起訴，並求刑12年6月。藍綠9日為此互嗆，民進黨團書記長范雲呼籲藍白，別把國會延會當「金鐘罩」，躲避司法調查，國民黨立委王鴻薇則回嗆，民進黨前祕書長吳乃仁欠台糖1.7億元長達23年，法院拘提時人不知在哪，民進黨「誰給吳乃仁保護傘？」

對於高金素梅案，民進黨發言人林楚茵昨日痛批高金一邊高喊「看緊人民荷包」，一邊挪用納稅錢，媒體揭露高金素梅除了詐領公帑，更牽扯出4大豪宅洗錢疑雲，以及核心幕僚異常的兩岸金流。這起醜聞讓外界看清高金素梅、國民黨立院總召傅崐萁，與中國對台統戰勢力之間，暗黑的政治與利益共生結構。

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林楚茵質問，高金素梅被起訴後毫無悔意，辯稱會「繼續看緊人民的荷包」，到底是看緊人民的荷包，還是看緊自己的荷包？呼籲高金素梅不要再試圖用政治口號，轉移涉貪焦點。

立院民進黨團幹事長莊瑞雄也批，民眾黨一直在幫國民黨提案延會，「國民黨可以更坦坦蕩蕩，因為涉案的立委滿多的」，強調面對司法，每一個黨派都一樣，司法不應分顏色，「每一次都延會（開議期間私法保護傘），但人也不可能一輩子都當立委」。

針對民進黨團呼籲藍白別把國會延會當「金鐘罩」，王鴻薇昨回嗆，高金素梅被求刑12年，其中當然有很多政治操作痕跡，民進黨竟然還有臉來講所謂的保護傘？吳乃仁積欠國營事業台糖1.7億元長達23年，法院現在才拘提，且人不知在何處，「誰給吳乃仁保護傘？」