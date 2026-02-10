高金遭約談 藍議員感嘆：監督最有力的人成賴政府眼中釘

無黨籍立法委員高金素梅被控詐領助理費，台北地檢署今（10）日兵分多路大規模搜索高金素梅住所、立法院辦公室等處，引發政壇一片譁然，立法院長韓國瑜今表示，相信高金經得起檢驗，呼籲檢調單位，執行公權力同時要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手。對此，國民黨新北市議員江怡臻認為，韓很難得重話回應，並感嘆監督最有力的人如今成賴政府眼中釘，大家心情都很沉重。

韓國瑜今表示，高金在立院是原住民捍衛者，問政認真，而且只要原住民權益，她一女當關，萬夫莫敵，有這種的氣勢，他相信高金經的起檢驗，尊重檢調，但也希望針對所有立法委員調查一定要公正，如果立委人權都不能保障，一般小老百姓就更辛苦了，再次呼籲檢調單位，執行公權力同時要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手。對此，江怡臻今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，很難得看到韓如此重話回應。

江怡臻進一步提及，針對林宜瑾立院辦公室先前被搜索，韓國瑜辦公室表示，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，院方派人陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉，如今面對台北地檢署大規模搜索高金素梅住所、立法院辦公室等處，韓卻是力挺高金素梅，不僅呼籲檢調不要當政治打手、要保有高度靈魂，也相信高金禁得起檢驗。

江怡臻也提及，她特別向跟高金熟識的人打聽，得知高金辦公室總是坐很滿，真的非常認真工作，因此第一時間聽到消息時，都心想「怎麼可能？」江強調，原住民立委的選區是全國，要有更多助理做更多事，如今與高金較為要好的幾個議員都被說有罪，若最終沒有罪，誰還清白？

江怡臻說2026是選舉年，她也被告誡，如今司法在賴清德的手中，要參加餐會、要接受募款等都要特別小心，因司法在賴清德手裡，會亂扣帽子，用非常多司法偵辦；江感嘆表示，監督最有力的人如今成賴政府眼中釘，大家心情都很沉重。

