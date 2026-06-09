高金首當其衝？郭正亮示警2028：賴會把藍委搞到沒地方躲

立委高金素梅被檢方求刑12年6月。郭正亮示警藍委也恐將遭司法追殺。（本報資料照片）

無黨籍立委高金素梅遭控以詐領公費助理薪酬、輸入陸製快篩劑7萬多劑等案，北檢8日依貪污等罪起訴高金，求刑12年6月。前立委郭正亮直言，司法惡搞一堆藍營里長都無罪，民進黨2028希望立委過半，賴清德會盡全力把國民黨立委搞到沒地方躲。

郭正亮9日在《何橞瑢辣晚報》節目指出，上次選舉，台北市一堆里長被起訴，但幾乎都無罪！「可是你被起訴，你會怕！而且集中在哪裡你知道嗎？集中在文山區跟信義區！」所以賴士葆跟徐巧芯真的很強，他們都有好幾個里長不能動。有個里長的案例更離譜，檢方跟他說：你就是支持國民黨！里長回說：我就是國民黨籍的里長，我不支持國民黨要支持誰？「有這樣問的？」檢察官說：你在大陸有拜票，勸大家投給國民黨！「那不是廢話嗎？他是國民黨籍的里長啊！」

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郭正亮提到，徐巧芯的選區有7、8個里長被「搞」，結果到了選舉後期不能站台，也不能拿麥克風幫徐巧芯講話，賴士葆也是。

郭正亮表示，據他了解，民進黨的目標不只要2028連任而已，還希望立委要過半，因為賴清德這個人，沒有過半不知道怎麼跟人「協調」，所以他一定會盡全力把國民黨的立委搞到沒地方躲。「就是兩岸的部分。」高金這樣首當其衝，國民黨的人應該會感到警醒才對，連高金這麼「大尾」的都敢辦，而且證據只有這樣都硬要辦，「那比較小尾的，他怎麼會怕你？」

「所以，草木皆兵！」郭正亮直呼，最近兩年，國民黨立委最好不要去大陸！

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