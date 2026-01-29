高鈣羊奶補給 展望會邀營養師親授健康餐盒秘訣

在營養師的循序教導下，親子共同學習每日需攝取六大類食物，建立正確營養觀念。

「國小孩子每天的蛋白質攝取量，是一個大人的掌心量喔！」營養師以簡單好記的方式，協助家長掌握孩子日常所需的營養。為了改善偏鄉學童因家庭營養知識不足導致身高與 BMI 偏低的情況，位於屏東三地門鄉的台灣世界展望會禮納里中心，五年前開始與嘉沛鮮羊乳合作推動「營得自好」營養補充方案，每天為約12名部落孩童提供高鈣羊乳。方案實施以來，孩子們的成長變化明顯，平均每年長高超過3公分，BMI達標的比例也逐年提升。然而，展望會社工在定期訪視中也發現：羊奶雖能補足孩子的每日鈣質，但若家庭對營養概念不足，孩子仍可能營養不均衡，因此特別於11月22 日在禮納里部落舉辦營養教育活動，邀請專業營養師親自示範如何善用部落常見食材，製作簡單又均衡的營養餐盒，讓家長在日常生活中更方便為孩子準備更健康的餐食。

「營得自好」方案加碼營養教育，營養師親自示範用部落常見食材做出簡單又均衡的餐盒，幫助家長在日常為孩子建立完整營養，而不再只依賴羊奶補充。

家長充滿驚喜：原來健康料理這麼簡單！

「哇，這個便當好漂亮，而且蔬菜好多！不敢相信是我自己做的！」媛媛(化名)媽媽帶著驚喜的笑容說。她坦言過去從未深入了解營養的分類與目的，直到今日才發現，均衡飲食在孩子成長階段是多麼關鍵。小聖(化名)爸爸也分享：「以前很希望給四年級的小聖(化名)足夠的營養，但沒人教過我該怎麼準備。今天才知道原來健康的餐盒不需要昂貴食材，用平常就買得到的蔬菜也能做得很豐盛。」他說自己因此更有信心，未來會更用心為兒子的三餐把關。

主責營養方案的社工潘雅雯表示：「看到孩子和主要照顧者在活動後都獲得成長，真的很值得。」她分享，五年來雖然從數據中看見孩子身高與BMI明顯進步，但團隊仍希望提升服務品質，因此特別邀請營養師協助家長建立正確觀念，讓家庭照護更完整，也讓孩子有更好的發展。

親子一起動手準備兼具色、香、味與均衡營養的健康餐盒，讓飲食教育從家庭開始扎根。

跨專業連結，陪伴偏鄉孩子穩健成長

禮納里中心督導謝梅英表示，社工在長期陪伴孩子與家庭的過程中，總是想盡辦法讓服務能更精準、更貼近需求，因而積極連結各種資源，希望陪伴偏鄉孩子的成長之路更踏實、更多元。台灣世界展望會誠摯邀請社會大眾一同支持第一線的社工服務及營養補充方案，讓更多面臨挑戰的家庭，都能在孩子重要的成長階段感受到有人同行、有人關心。

台灣世界展望會攜手羊奶大廠，提供部落孩童每日高鈣羊奶，一年後孩子平均長高 3 公分，營養補給率達 100%。

撰文、攝影／台灣世界展望會