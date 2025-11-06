高鐵乘車新制／對號座想提早１小時改搭自由座，需先換票！手機能改？有專門窗口？何時上路一次看
高鐵公司再推乘車新制！繼寧靜車廂後，高鐵公司再推出提早1小時搭車，民眾得先行換票的規範，也就是即便你持有對號座車廂車票，但若要提早1小時以上，搭乘他班自由座，就得換票。 高鐵公司指出，過往權宜會讓持對號座車票乘客，經人工驗票後，提早1小時進站，換乘其他車輛。只是，每月會造成超過6萬以上的對號座空置，因此在高鐵旅運持續創新高的當下，決定推出新制。
台灣高鐵公司宣布，11月10日起對號座旅客若要提早1小時以上進站，改搭乘他班列車的自由座，得先行換票方得進站。高鐵點出，對號座旅客換搭他班自由座，平均每日造成2千多個座位浪費，影響其他有旅運需求者的權益，因此推出此新制。
依據高鐵規範，民眾買了特定班次的座位，必須得在1個小時內才能進站。譬如，購買晚間7點的車票，得在晚間6點才能通過電子票閘。
只是，高鐵早期為方便對號座旅客調整行程，會讓對號座旅客免換票，可經由人工閘門查驗後進站，以利提前搭乘其他車次空位或自由座。
高鐵運量屢創新高 每月卻有超過6萬座位浪費
只是，高鐵公司說明，此現象越發頻繁，加以假日或疏運期間未換票即提前搭車的人數更多，造成原班次座位浪費，也影響整體乘車品質及其他民眾權益。
高鐵公司說明，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用。
因此，高鐵公司呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。
高鐵祭配套：將設特定窗口快速換票
過往，想要換票都得與一般購票旅客擠同一窗口，對於持票趕車民眾易造成壓力。高鐵公司指出，實施初期，各車站都會規劃特定窗口，提供快速換票的服務，節省旅客換票時間。
此外，高鐵公司也補充，若是持有手機票證的旅客，除了可到窗口人工換票，也能直接用手機退票重購，更加省時。若旅客有個人特殊原因，譬如緊急醫療需求、家人突遭變，主動告知後，車站人員將積極協助、迅速處理。
高鐵10月旅運量再創新高
台灣高鐵統計，10月旅運量整體達735.2萬人次，再超越今年8月創下的紀錄。根據統計，高鐵10月份日均運量為23.7萬人次，不僅較去(2024)年全年日均運量21.4萬人次，大幅成長約11%，更較今年1至9月日均運量22.1萬人次，單月增加7.4%。
關鍵就在10月連假多，依據10月3個連假分別統計，中秋節疏運期間的日均運量達26.2萬人次，國慶疏運期間的日均運量為25萬人次，光復節疏運期間的日均運量則為26.1萬人次。但這也顯示高鐵旅運尖峰時，一位難求的狀況。
高鐵公司說明，新世代列車N700ST預計自明年8月陸續運抵台灣，預計2027年中第一組列車就會上線。在此之前，連續假期與尖峰時段仍有大量人潮同時乘車之需求，為確保乘車品質，並加強服務旅客，台灣高鐵公司將持續優化現行措施，引導旅客、平衡尖離峰人潮。
