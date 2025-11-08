高鐵乘車新制 11/10起對號座提早1小時以上搭車需先換票
為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵11/10起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定！
高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。高鐵公司呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。
實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便。此外，旅客若有個人特殊因素（如緊急醫療需求、家人突遭變故等）請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。
