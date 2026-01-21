高鐵互撞奪42命！西班牙國王親赴現場 慟聽少年描述「宛如大屠殺」

西班牙國王與王后深入事故現場，傾聽第一線目擊者哀痛。（路透社）

西班牙南部18日發生該國高鐵史上首例致命事故，兩列高鐵列車出軌互撞，罹難人數已攀升至42人。西班牙國王菲利普六世與王后萊蒂西亞對此深感震驚，國王更於週二（20日）親自趕往滿目瘡痍的事故現場，慰問救難人員與當地居民，向全體受難者家屬致以最深切的哀悼。

事故發生在西班牙南部的安達魯西亞自治區（Andalusia），兩列高鐵列車在阿達穆斯（Adamuz）附近發生出軌互撞慘劇。國王（King Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Queen Letizia）首先趕赴失事現場視察，該處地形崎嶇且遍布橄欖樹，搜救難度極高。

國王在現場特別與16歲少年羅德里格斯（Julio Rodriguez）交談，這名少年是案發時第一批衝向現場救人的居民，羅德里格斯向國王描述了當時慘絕人寰的景象，直言現場「宛如一場大屠殺」，到處是殘缺不全的肢體，讓國王聽聞後神情凝重，並對居民的英勇救助表達感謝。

國王王后視察事故現場，感謝團隊不分晝夜搜救。（路透社）

這起事故是西班牙自建立龐大高鐵網絡以來，首度發生的致命撞擊案件，舉國陷入悲痛氛圍，國王在視察過程中強調，王室與全國民眾的心都與受難者家屬同在，並特別關心仍在等待失蹤親屬消息的焦慮家屬。西班牙政府已宣布全國致哀，王后萊蒂西亞也透過王室聲明表達對生還者心理復原的高度關注，承諾國家將提供後續所有必要支援。

現場救援行動極具挑戰，由於失事地點僅有單線小路可通達，兩座巨型起重機正試圖吊起墜落4公尺高路基的車廂。國王菲利普六世在內政部長馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）的陪同下，聽取了關於尋找最後一名失蹤者的進度報告，國王對於救難人員在酷熱與險峻環境下，仍不放棄任何希望的精神給予高度肯定，並要求相關單位務必妥善處理受難者遺體的辨識與安置工作。

事故現場地形崎嶇，只能透過一條單行道到達，救援人員難以使用重型機械進入。（路透社）

在慰問之餘，國王也關切事故原因的調查進度。目前初步懷疑是一處「斷裂的鐵軌接頭」導致列車出軌並迎面撞上對向列車。國王表示，必須釐清斷軌是事故的「主因」還是「後果」，尤其是在高鐵網絡開放民營化競爭、交通量大增60%後，基礎設施的磨損問題已引起廣泛擔憂。國王敦促交通部與鐵路管理中心（Adif）必須進行最嚴格的全面檢測，以恢復民眾對國家戰略基礎設施的信心。





