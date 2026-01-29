高鐵估「這時」年運量破億人次！董座喊6大願景 因應雙北人口流失

【記者莊偉祺／高雄報導】高鐵2025的年運量達8207萬人次，估6年後將破億！董座史哲也喊出6大願景，包含最尖峰時段每小時可對開12班次，桃竹、台中及南部增加直達車，以因應雙北人口流失的通勤需求。

高鐵董事長史哲昨晚於媒體餐敘時表示，依照目前運量成長趨勢，預估2032年時，高鐵年旅運人次可達上億！待新車到位、車隊持續擴大後，長期目標是能依各站需求規劃新班表，有效分流短、中、長途旅客，以實現以下6大願景。

1.尖峰發車能量提升50%：端點站最尖峰時段每小時可對開12班次（原為8班次）。

2.通勤更便利：桃園、新竹最尖峰時段每小時可停靠8班次。

3.增加台中直達車：台北、台中最尖峰時段每小時可提供4班次直達車。

4.強化南部直達車：台南、嘉義最尖峰時段每小時可提供2班次直達車。

5.北部直達南部，長短程分流：增加大台北地區直達台南、左營之直達車，與中短途旅客分流。

6.車組分類運用：直達車優先以新車型提供服務（另新列車上線後，也會顯示於跑馬燈、售票系統以供民眾選擇）。

史哲指出，近期高鐵營收已年增14.6億元，整體運量成長比預期更快，後續引進新世代列車增加運能，也並非買車進來就能馬上線，還要為新車導入工程準備，如高達6、700億元含燕巢總機場、左營基地等擴建，未來還將突破1000億元，為高鐵通車以來最高支出。

現在高鐵面臨通勤化、生活化等趨勢，如桃園、新竹站每天上下班時間人潮眾多，近年雙北人口減少也與高鐵影響城市發展有關，因此希望桃竹、台中及南部都將增加直達車，可讓民眾考慮不同地區居住，以均衡台灣各地發展。

