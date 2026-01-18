高鐵來了 宜蘭發展恐失衡

前交通部長賀陳旦指出，高鐵宜蘭新站未經過縣內大多數鄉鎮，將造成發展集中化，顛覆既有的脈絡與願景，。圖為高鐵宜蘭站預定地空拍照。（本報資料照片）

高鐵開進宜蘭，農田不見了，當年陳定南縣長拒絕台塑在宜蘭設廠，將宜蘭定位為農漁業、發展觀光業和輕工業。現在徵收農田開發高鐵車站特定區，宜蘭的定位與發展勢必要變更，宜蘭縣政府與人民都做好決定了嗎？

政治大學地政系教授孫振義提醒，高鐵若延長至宜蘭，相關經濟發展一定會外溢，鄰地可能興建農舍、別墅等，帶動地價飆漲。現在許多人擔心國五塞車，到宜蘭開會都趕三點半，最晚不超過四點，就是怕被堵在國五！高鐵延伸宜蘭，快速又穩定的交通，將讓宜蘭有機會如同桃園成為台北的衛星城，生活模式將改變，左營到宜蘭兩小時內可以抵達，宜蘭觀光也將呈現另外一種風貌。

景文科技大學財務金融系副教授張定煊指出，當租金上升速度快於產業收益成長，真正受益的往往是土地持有者，而非在地就業人口。若高鐵主要輸送觀光客，地方經濟將更集中於住宿、餐飲、旅遊服務，這類產業對景氣與政策極為敏感，一旦旅遊量下滑，缺乏多元產業支撐，地方經濟波動將更加劇烈。若高鐵未搭配產業政策，只靠交通刺激房市與觀光，長期可能導致「通過型發展」，人流經過，價值卻未留下。

前交通部長賀陳旦指出，宜蘭是國內少見在20年前，游錫堃縣長就提出整體發展計畫並報到內政部審核通過的縣市，定位各鄉鎮將均衡發展，高鐵宜蘭新站未經過縣內大多數鄉鎮，將造成發展集中化，顛覆既有的脈絡與願景，宜蘭將無法永續均衡發展，「綠色運輸不是挑最貴就是好的！」

前宜蘭縣政府建設局長、台鐵副總工程師林旺根說，若是政府要進行都市開發，台鐵宜蘭12個車站未開發的特定區共逾3000公頃可以執行，何必獨鍾在新設高鐵車站進行特定區開發？