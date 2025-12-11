高鐵假期冬季限定專案 暖心湯旅即刻啟程

記者古可絜／綜合報導

臺灣高鐵公司即日起推出高鐵假期「搭高鐵．泡湯趣」限定專案，精選北中南多處人氣湯泉，從宜蘭礁溪、臺北北投、苗栗泰安、南投，到臺南關子嶺、高雄六龜寶來、屏東四重溪等溫泉勝地。該專案產品包含有專人導覽「高鐵＋遊程」的豐富行或「高鐵＋飯店」的自由行，讓民眾以最超值的價格，一次收藏全臺好湯。

高鐵假期「搭高鐵．泡湯趣」專案網羅全臺好湯，特別推薦「六龜寶來湯泉．南橫啞口祕境山城慢旅2日精緻遊」，產品包含高鐵來回車票、專車接駁、住宿，即日起至2026年2月底前，每週四或日臺北出發每位6,650元起，行程首日走訪美濃地區景點，領略地方人文與自然之美；次日則登上南橫公路最高點─大關山隧道埡口，欣賞壯麗雲海與高山景致並造訪瑪舒霍爾部落吊橋，體驗山籟愛玉DIY；夜晚入住寶來溫泉Villa露營車享受半露天湯屋，感受貼近自然的泡湯時光。

此外，響應屏東縣政府「屏東四重溪溫泉季」活動，高鐵假期也推出「搭高鐵．遊屏東」季節限定1日豐富行，帶民眾到屏東泡溫泉、享美食、賞燈、拿伴手禮，即日起至2026年1月中旬，凡假日臺北出發每位3,210元起。其中，「福安宮、看海美術館、四重溪賞燈1日遊」可依喜好選擇在地3大體驗，包括溫泉泡湯、手帕洋蔥染或雨來菇農事體驗，再加贈茄芷袋、蔥頭意麵與洋蔥爆米花等在地伴手禮。

若想輕鬆安排溫泉飯店之旅，則推薦「南投雲品溫泉酒店日月潭2日自由行」，行程包含高鐵來回車票、住宿，以臺北出發至臺中為例，平日出發最低6,520元起，週一至週四平日入住，再享限量升等尊榮山景客房。

臺灣享有獨天獨厚的珍貴溫泉資源，具有多樣性泉質，是世界最佳的泉質區之一；高鐵假期一次整合交通、住宿與行程，多樣化的超值選擇，無論是安排週末小旅行或計畫暖冬度假，幫民眾省時、省力、更省荷包。

高鐵假期「搭高鐵．泡湯趣」專案網羅全臺好湯，前往遠山望月享受冬日旅行。（高鐵提供）

精選北中南多處人氣湯泉，從宜蘭礁溪、臺北北投、苗栗泰安、南投，到臺南關子嶺、高雄六龜寶來、屏東四重溪等溫泉勝地。（高鐵提供）