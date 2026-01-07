高鐵偕百間飯店 訂房享車票折扣
記者李佩玲／臺北報導
台灣高鐵「飯店聯票」延續與交通部觀光署合作，攜手逾百間飯店推出「永續美好 慢遊臺灣」專案，即日起至12月31日止，於合作飯店官網訂房，即享加購高鐵票平日78折、假日及疏運期間85折優惠，還有機會抽中價值萬元的「永續小旅行」，包含高鐵車票、飯店住宿及在地體驗的旅遊大禮包。
高鐵指出，「永續美好 慢遊臺灣」專案合作飯店逾百家，如使用飯店聯票入住臺北圓山大飯店高級客房（含早餐），每晚6050元起，即贈圓山手繪地圖環保餐具組，再享西密道文化導覽；雲品溫泉酒店經典山景客房（含早晚餐）每晚1萬2500元起，入住即參與負碳排計畫，再享生態缸導覽或上福裕紅茶莊園導覽體驗；和逸飯店‧高雄中山館舒適客房，每晚3300元起，含自助式早餐、品嘗在地友善農食，再贈壽山動物園門票。
台灣高鐵「飯店聯票」延續與交通部觀光署合作，攜手逾百間飯店推出「永續美好 慢遊臺灣」專案。（高鐵提供）
