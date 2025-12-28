高鐵停駛.班機重飛 7.0強震全台交通大亂

生活中心／綜合報導

規模7.0強震過後，桃園機場兩架班機原本要起飛，通通必須重飛，專家提醒跑道若因地震產生縫隙，嚴重可能折斷起落架、機毀人亡，桃機和台鐵蘇澳新站都發生天花板掉落事件，高鐵更一度停駛，新北環狀捷運更停駛超過一小時，乘客一度沿軌道走回站內。

這架酷航班機，受地震影響，桃園機場緊急因應，請求重飛，專家點出跑道碰到強震，恐怕威脅飛行安全。前機長于晧瑋：「地面跑道可能會產生裂縫，甚至於大洞但飛機那麼高，將近300公里的速度，落下去時萬一有個洞，起落架折斷機毀人亡。」桃機說明，部分航班依飛航安全規定進行重飛作業，包括"航班TR875及IT552，而整體機場營運及飛航安全未受影響，而機場影響，不止這一處。

桃園機場天花板掉落。（圖／民視新聞）





地上好幾塊板子掉落，強震過後桃園機場也受到影響，共計兩位旅客被輕鋼架天花板掉落砸到，所幸都沒受傷，旅客還原現場仍怵目驚心。桃機旅客：「一開始好像還好，然後中間就開始晃比較大，所以燈就有比較大聲搖晃。」受到地震衝擊，桃園機場說明，第二航廈C1、C5、C7候機室及行李轉盤等部分輕鋼架天花板掉落，還有個別電梯、電扶梯及電車都一度停駛，掉落物經過清除後，上午候機室都正常開放使用，不只機場，連台鐵車站有天花板掉落。





環狀線人員在強震後引導民眾下列車。（圖／翻攝catherynxcc）





台鐵旅客：「不要在那個天花板底下。」天花板破了好幾個大洞，民眾互相提醒要小心，這是發生在台鐵宜蘭蘇澳新站，車站一片狼藉，不只台鐵，連桃園機場天花板都遭殃。列車廣播：「受到6級地震影響，列車將在此停車。」往宜蘭的火車也一度停駛，旅客形容瘋狂剎車超可怕，列車馬上廣播安撫人心，就連高鐵也一度停駛，幸好列車經過檢修都沒受損。環狀線人員：「現在可以下車，我們慢慢步行回車站。」環狀線旅客小心翼翼沿軌道走下車站，這是發生在深夜地震過後，環狀線停駛超過一小時，旅客度過驚險一刻，一場地震全台交通大亂，所幸只有產生零星延誤情形，整體交通安全沒有太大影響。

