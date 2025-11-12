高鐵傍晚增開4班次南下全車自由座 時間點曝光

台灣高鐵公布12日傍晚增班規畫。示意圖。（本報資料照片）

台灣高鐵依鳳凰颱風氣象資訊及旅運需求綜合評估，除原定每小時3班次全車自由座列車外，將於今日傍晚17：30至18：30，再增開4班次南港至台中的南下列車，發車時間為17：30、17：50、18：10、18：30，皆為全車自由座(商務車廂除外)並沿途停靠各站。

台灣高鐵表示，為加強服務通勤旅客，南港站於17：00至19：00間總計將發出11班次南下列車，其中17：20至18：40，每10分鐘即發出1班次南下列車，敬請旅客多加利用。

南港站於17：00至19：00的發車時間為17：00、17：20、17：30、17：40、17：50、18：00、18：10、18：20、18：30、18：40、19：00。

