高鐵入蘭 藍綠交長齊批 砸4000億只省5分鐘

「高鐵延伸宜蘭」計畫將南港與宜蘭行車時間縮短至28分鐘，將是蘭陽平原命運的轉折點。（本報資料照片）

當周末的紅燈在雪山隧道內連綿成一條望不到盡頭的車龍，宜蘭人對於「快」的渴望，從未如此強烈。耗資逾4000億元、全長60.6公里的「高鐵延伸宜蘭」計畫，承諾將南港與宜蘭的距離縮短至28分鐘。這不僅是一條鐵軌的延伸，更是蘭陽平原命運的轉折點。

然而，這28分鐘的極速體驗，背後卻是沉重的籌碼。它必須穿過地質破碎的雪山脊梁，挑戰難以預測的地下水脈；它必須支出的龐大預算，正考驗著國家的財政韌性；它更將徹底重塑宜蘭的城鄉風貌。我們究竟是迎來了便捷的未來，還是正推著宜蘭走向一場代價高昂的豪賭？

前交通部長賀陳旦指出，高鐵苗栗站、彰化站、雲林站通車10多年，車站前仍是一片空曠，驗證高鐵設站不一定能帶動車站特定區的發展，國發會、交通部如何驗證距離台北更近、人口比前述地區更少的宜蘭，可以因高鐵設站而帶動經濟發展呢？

「高鐵是一個幻象！」前宜蘭縣政府建設局長、台鐵副總工程師林旺根說，台鐵在宜蘭縣內的12個車站，服務宜蘭七至八成人口，高鐵新設的宜蘭站卻無法直接服務這些居民，交通接駁的費時與不便，註定讓宜蘭高鐵站使用率不佳。

前行政院政務委員張景森指出，區域發展不是靠一條高鐵就可以達成，必須要有內在資源，否則反而加速弱化自己的優勢；同樣一個小時的車程，廠商寧願選桃園或新竹，不會選宜蘭，宜蘭人反被磁吸到台北就業。若想要縮短行車時間，改善台鐵就可以達成，為何要花兩、三倍的錢蓋高鐵，「若失敗了，大虧錢，誰要負責？」

交通部長任內推動台灣高鐵公司第二次融資的葉匡時質疑，高鐵延伸宜蘭建設經費要從哪裡來？短短60.6公里要花4000億以上，每公里單價超過60億元，票價要訂多高才能回收？有廠商願意投資嗎？最後只能由政府貸款出資興建，再交給台灣高鐵公司營運，政府每年還得支付高鐵公司營運補貼。而且靠宜蘭高鐵車站特定區的開發收入，根本還不了4000億的鉅額債務。

以國內目前國小學童約120萬人來算，一年上課200天，每天營養午餐50元，4000億的建設經費可以讓全國小學生至少免費吃33年；即使如桃園市政府將每餐調整到70元，也可以免費吃23年！

葉匡時建議，重大建設如無法發揮預期效果或虧損，債留子孫，政務官得要賠錢，才能發揮警醒效果，不能簡單的辭職或退休了事。

前環保署副署長詹順貴說，宜蘭高鐵將大量徵收農地，棲地、景觀破壞大，台灣糧食自給率不到3成，如何稱獨立國家？農地水泥化，農地變建地，到底誰得利！