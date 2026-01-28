高鐵全年旅運首度突破8千萬！N700ST車輛檢修廠 上梁典禮 首部新車預計8月抵台
文／景點+ 張盈盈整理報導
2025年高鐵全年旅運再創新高，首度突破8千萬，達8,207萬人次，而台灣高鐵公司也積極準備新世代列車N700ST引進後各項準備工作！其中，被喻為N700ST未來在台灣的新家－左營基地增建「第二車輛檢修廠」，於1月28日舉行上梁典禮。出席長官包括交通部陳世凱部長、高雄市陳其邁市長以及台灣高鐵公司史哲董事長，共同主持祈福儀式，典禮盛大隆重，預估12組N700ST全數上線後，尖峰時段運能將提升25%，隨著車隊持續擴大，台灣高鐵將進一步針對城際旅運特性，靈活規劃多元停靠模式，有效分流短、中、長程旅客，提升整體服務品質。
高鐵運量突破新高！而第二車輛檢修廠也在2026年初舉行上樑儀式，宣告迎接N700ST列車時代到來！（圖／台灣高鐵)
在長官們與在場貴賓共同參與祈福儀式後，鋼梁安裝螺栓，祈求工程平安順利，出席長官與民意代表等相關工程人員進行合影留念後，緊接著便進行上樑儀式，中央及地方政府相關首長、民意代表等各界貴賓百餘位共襄盛舉見證重要里程碑。
左營第二車輛檢修廠外觀示意圖。
台灣高鐵為有效提升運能、提供旅客更舒適的旅運服務，2023年經董事會通過「新增高鐵列車組採購案」，將參考日本最新N700S車種，打造12組專屬台灣高鐵的N700ST新世代列車，首部新車今年7月即可自日本出廠，預計8月運抵台灣。史哲董事長致詞時，特別感謝交通部與鐵道局各界在N700ST導入過程中的鼎力協助，更感謝高雄市政府用在地的熱情與行政力，協助N700ST新家順利落腳左營基地「第二車輛檢修廠」。
高雄市長陳其邁市長致詞時也特別感謝史哲董事長，在擔任高雄副市長時期，對高雄輕軌以及演唱會經濟的推動，經過大數據分析，約有七成的演唱會觀眾會留宿高雄創造旅遊觀光效益，而把人流載運到高雄，再北返的過程，高鐵扮演了非常重要的角色，對於台灣「均衡經濟」也提供最大助力！
史哲董事長也強調，「上梁典禮」的意義在祝福未來的使用者，一切圓滿順遂；台灣高鐵正是用這樣的心情為N700ST的新家舉辦「上梁典禮」。他同時期許，通車營運將滿20周年的台灣高鐵，在新車引進後一如既往，為國家肩負骨幹運具的重任，不僅是串連南北、均衡城鄉的「台灣動脈」，更是「超越距離」，引領社會進步、經濟發展的前進動力，讓旅客期待的美好，都能因高鐵快速、準點、安全地實踐！
而高鐵在迎來20週年之際又有營運上的空前表現，2025年高鐵全年旅運再創新高，首度突破8千萬，達8,207萬人次，相較於2024年(7,825萬人次)增加約382萬人次，年成長4.9%。平日每日旅運人次來到22.5萬人次，相比2024年(21.4萬)，每天多出1.1萬人。
高鐵在開通第一年的平均運量是每日4.6萬人次，經過這些年的經營與努力已大幅成長來到日每日22.5萬人次的運量！
綜觀全年營運狀況，下半年運量逐漸增加，尤其第四季在年底商務、返鄉旅客的傳統旅運需求高峰，以及國內各地舉辦演唱會、節慶活動之帶動下，10至12月單月之旅客人數均超過700萬人次，12月更是高鐵通車營運以來的單月新高，達740.8萬人次。
迎接N700ST列車將從今年下半年起陸續抵台，台灣高鐵各項準備配套作業正進入緊鑼密鼓的倒數階段，左營基地「第二車輛檢修廠」即為其中最重要的項目之一。預計2027年12月完工，未來除可做為N700ST及700T 二種列車駐車空間外，並可執行全車隊列車所需之日檢、月檢與車輛清洗作業，維修能量將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，滿足未來車隊規模擴增所增加之維修及駐車需求。
左營基地「第二車輛檢修廠」興建工程於2024年1月動工，由台灣世曦工程顧問公司設計監造、宏昇營造承攬興建，全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，配置有6股檢修軌。值得一提的是，「第二車輛檢修廠」已成功取得綠建築合格級證書，興建過程中將大量採用低碳的建材與設備，更規劃在屋頂廣設太陽能板、配備廢水回收再利用等環保裝置，完工後將是台灣高鐵公司第一棟擁有綠建築認證的基地，以落實台灣高鐵實踐ESG的企業社會責任。
台灣高鐵通車營運已滿19年，迄今累計旅運超過9億8千萬人次。為因應未來旅運需求並提升服務品質，台灣高鐵公司積極引進新世代列車N700ST，總計採購12組。第一組N700ST列車預計2026年8月運抵台灣、2027年下半年開始投入營運服務，以提供旅客更優質的旅運服務，進而帶動區域共榮、引領社會共好、提升區域均衡發展！
高鐵推寧靜車廂文化獲好評！孩童特殊疾病因素不在此限同步推動精進親子友善
