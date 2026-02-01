即時中心／廖予瑄報導

高鐵新模式上路！今（2/1）日台灣高鐵公布，自明（2）日起，將加開6班南下列車，並採「全新停靠模式」，抵達台北、板橋後，直達台南站後至左營站，中間不停靠台中站，預估總班次將達1,134班。

高鐵指出，本次加開列車採「全新停靠模式」，包括每週一至週五晚間10時自南港站發車的1985車次，在停靠台北及板橋站後，將不停靠台中站，並在直達台南站後，開往左營站；1575車次週六晚間10時30分從南港站行駛至台中站，中途不停靠板橋站及苗栗站。

高鐵指出，新制上路後，1985車次從台北開到台南的行駛時間，將縮短至83分鐘；自台北至左營的行車時間，縮短至95分鐘，以直達車模式，讓旅客可以更方便自台北來往台南、高雄，照顧南部旅客返家的需求。

至於週六增開的1575車次，自南港站發車後，沿途停靠台北站、桃園站、新竹站及台中站，以因應中部以北的旅客更方便參加許多週末的大型活動，「提供旅客更充裕的運能。」

另外，為配合本次夜間增開的班次，原本在週五及週日南下的1563車次，將微調桃園、新竹站的發車時間。

高鐵表示，持續觀察旅客需求，適度增開班次並優化班表停靠模式，期待更加貼近旅客需求。本次增班後，總計每週將提供1,134班次的旅運服務，包含南下566班、北上568班。

原文出處：快新聞／高鐵全新停靠模式上路 台北到台南最快只要83分鐘

