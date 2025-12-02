高鐵全線通訊系統異常 列車延誤、臨時停在隧道

台灣高鐵傳出通訊系統異常。示意圖：資料照

台灣高鐵全線列車今(2)日上午傳出有臨時停車、列車延誤的狀況，對此，高鐵回應，今日上午9時19分許，高鐵通訊系統異常，由各車站接力控制列車運行，目前全線列車仍依班表維持營運，然而受此事件影響，搶修期間各車次列車可能略有延誤。

網友發文表示，高鐵突然臨時停車。圖：翻攝自Threads

今日上午Threads有不少網友發文表示，「高鐵搭這麼多年第一次遇到延遲到站 原訂9:19到站9:38才到」、「沒聽清楚說什麼有狀況 高鐵臨時停車不知道要多久」、「此生第一次遇到高鐵誤點 說是系統問題」、「第一次遇到高鐵誤點 廣播說系統異常，在桃園已經停了快25分鐘」、「每週都搭 今天第一次遇到臨時停車停在隧道內」。

廣告 廣告

網友發文表示，遇到高鐵通訊系統異常。圖：翻攝自Threads

高鐵說明，此次列車臨時停車是因通訊系統異常，目前全線列車仍依班表維持營運，然而受到此事件影響，列車有延誤，高鐵已於各車站加強廣播並加派人力引導旅客。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃市圖大竹分館親子科普劇場12/6登場 闖關拿限量聖誕帽、精美小禮

寄「市值逾2億元海洛因磚」來台 跨境運毒集團被逮