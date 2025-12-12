高鐵再加碼28班5折優惠列車 12/16起搶票

▲台灣高鐵公司為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，於2026/1/13（二）至1/19（一）期間，除原本即適用5折、75折或88折優惠之大學生優惠車次外，再加碼提供28班次停靠各站之「大學生寒假返鄉5折優惠列車」。（示意圖／NOWnews資料照)

[NOWnews今日新聞] 台灣高鐵公司為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，於2026/1/13（二）至1/19（一）期間，除原本即適用5折、75折或88折優惠之大學生優惠車次外，再加碼提供28班次停靠各站之「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，自12/16（二）凌晨零時起，按訂位開放時程購票，歡迎大學生多加利用。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T -EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台灣高鐵公司特別提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查），以免影響優惠權益。

