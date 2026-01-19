高鐵冷知識！打開「這設定」免開App直接刷出站
過年返鄉潮將至，不少民眾選擇搭乘高鐵返家，但使用電子車票出站時，常常需要匆忙打開App找QR Code。近日有網友在社群平台Threads分享一項實用技巧，只要事先開啟高鐵到站通知，列車抵達後長按手機通知畫面，就能直接刷QR Code出站，無須再進入App，貼文一出立刻引發熱烈討論。
網友分享妙招 長按到站通知就能刷
原PO指出，「如果你開啟高鐵的到站通知，到站的時候長按通知，你就會得到…可以直接不開app刷出站」，省去了解鎖、開App、切畫面的時間，十分方便。
不少網友留言表示「哇 搭2百次都不知道」「每次下車都還要慌忙趕快開app找QRcode」「天啊太實用了！！！！」，也有人分享Apple Watch同樣會顯示到站通知，刷手錶即可通過閘門，連手機都不用拿，不過也有人提醒，手錶通知若未點開可能會跑掉。
