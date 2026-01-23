高鐵加碼大學生返校優惠 2月下旬推出12班5折列車

因應今年春節疏運與和平紀念日疏運僅相隔兩天，台灣高鐵公司為鼓勵大學生善用疏運空檔返校，特別規劃「搭高鐵，返校去」專案，於二月二十四日與二月二十五日推出大學生加碼優惠措施，協助學子順利迎接新學期。

台灣高鐵公司指出，除原本適用五折、七五折或八八折之大學生優惠車次外，將於前述兩日再加碼開行「大學生開學返校五折優惠列車」，南下與北上各提供三班，合計十二班次，讓大學生擁有更多彈性選擇。相關優惠車票將自一月二十七日凌晨零時起，依照高鐵預售時程同步開放購票。

台灣高鐵指出，高鐵具備準點、快速與舒適等優勢，期盼透過加碼優惠，吸引大學生避開高峰時段返校，分散疏運壓力，同時提升旅運便利性。公司也呼籲，有返校需求的學生族群提早規劃行程，把握優惠班次，安心返校展開新學期生活。

為提供多元購票管道，凡適用「大學生優惠」車次，旅客可透過高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店，或各車站售票窗口完成訂位、付款與取票，流程快速便利。

台灣高鐵也提醒，使用大學生優惠旅客，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本。如學生證未蓋當學期註冊章或註冊章無法辨識，須另行出示在學證明正本供查驗；若為電子版在學證明，請於上車前預先下載，以免影響乘車與優惠權益。