高鐵加碼大學生返校5折優惠列車 1/27開放訂票

記者李佩玲／臺北報導

今年春節與和平紀念日連假疏運僅相隔2天，為鼓勵大學生多利用疏運空檔搭高鐵返校，台灣高鐵公司今（23）日宣布，將於2月24日、25日加碼提供南下、北上各3班，共12班次的「大學生開學返校5折優惠列車」，並自1月27日凌晨零時起，按預售時程開放購票。

高鐵表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T－EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。高鐵也提醒，使用大學生優惠的旅客，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗，在學證明如採電子版方式，務必於上車前先行下載備查，以免影響優惠權益。

高鐵加碼12班大學生5折優惠列車，鼓勵大學生多利用疏運空檔搭高鐵返校。（資料照、高鐵提供）