高鐵加碼大學生5折返鄉列車 16日起開放購票

為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，台灣高鐵今天（12日）宣布，明年1月13日至19日除原本適用大學生5折、75折或88折優惠車次外，再加碼提供每天4班次共28班次停靠各站的大學生寒假返鄉5折優惠列車，16日起按訂位開放時程購票。

台灣高鐵12日宣布，明年1月13日至19日除原本適用大學生優惠車次外，再加碼提供每天4班次共28班次停靠各站的大學生寒假返鄉5折優惠列車。（中央社資料照）

加碼大學生寒假返鄉5折優惠列車時刻表，包括明年1月13日至19日期間南下車次（南港發車時刻）817次（上午10時）、825次（中午12時），北上車次（左營發車時刻）818次（上午10時25分）、826次（中午12時25分）。

台灣高鐵現行提供大專院校在學學生，可享高鐵指定車次標準車廂對號座全額票價5折、75折或88折優惠。

台灣高鐵發布新聞稿表示，為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，特別在明年1月13日至19日期間，除原本即適用5折、75折或88折優惠的大學生優惠車次外，再加碼提供共28班次停靠各站「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，自12月16日凌晨零時起，按訂位開放時程購票。

為提供大學生多元、便利的購票管道，台灣高鐵表示，適用「大學生優惠」各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

對於使用「大學生優惠」旅客，台灣高鐵提醒，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗；前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查，以免影響優惠權益。