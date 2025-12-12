高鐵加開大學生寒假返鄉五折列車

為鼓勵大學生於寒假期間返鄉，臺灣高鐵公司宣布，自二○二六年一月十三日（週二）至一月十九日（週一）止，除原有適用五折、七五折與八八折之大學生優惠車次外，再加碼提供二十八班次、全線各站均停靠的「大學生寒假返鄉五折優惠列車」。本次加碼列車將於十二月十六日（週二）凌晨零時起，依訂位開放時程啟動售票，歡迎大專院校學生踴躍利用。

台灣高鐵表示，為提供大學生多元便捷的購票方式，所有適用「大學生優惠」之各車次車票，皆可透過高鐵網路訂票系統預訂，也可使用「「T–EX行動購票」App、高鐵合作便利商店，或於各車站售票窗口完成訂位、付款與取票服務，建議學生提早規劃行程並儘早購票。

台灣高鐵提醒，使用「大學生優惠」之旅客，搭車時須攜帶本人有效學生證正本（如學生證未加蓋當學期註冊章或註冊章模糊無法辨識，需另出示「在學證明正本」以備查驗。若在學證明為電子版，請務必於上車前完成下載備查），以免影響優惠權益，更多詳細規定請參考高鐵官方優惠網頁。