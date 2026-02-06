高鐵北延 台鐵營收恐年少6億

台鐵公司6日回顧114年營運成績與今年未來展望。（蔡明亘攝）

高鐵延伸宜蘭計畫正待行政院核定，未來高鐵北延勢必影響台鐵北宜路線營運，台鐵公司預估高鐵延伸宜蘭通車後，台鐵每年營收恐減少6.27億元，假日運量更大減1.7萬人次，將採取營運調整措施，如轉乘規畫、營運模式檢討、爭取政策虧損補償不納考績。

台鐵總經理馮輝昇指出，高鐵延伸宜蘭通車後，對台鐵營收與運量皆有影響，預估在民國140年，台鐵每年營收可能減少6.27億元，平日運量估減少9000人次、假日運量估減少1.7萬人次，台鐵定位是區域通勤運輸，中距離城際運輸就是台鐵的市場，高鐵則屬中長程運輸，而高鐵北延不只是看台北至宜蘭，是從西部走廊的台中或更南端旅客可搭高鐵赴宜蘭。

廣告 廣告

馮輝昇表示，台鐵將祭3大措施來因應，首先對宜蘭地區的轉乘運輸須特別規畫，如何讓旅客搭完高鐵轉乘台鐵，讓旅客搭台鐵再前往東部，透過複合運具滿足旅客需求；台鐵北宜路廊含南港、福隆、礁溪及宜蘭，營運模式也要檢討，減輕高鐵延伸後的衝擊；最後是依台鐵公司設置條例規定，若配合政策因素造成營運損失，應有合理補償機制，相關虧損不納入考績。馮輝昇說，在北宜高鐵歷次討論時，台鐵已表達立場，國家在整體高快速鐵路網推動計畫，台鐵將配合辦理，自身也會調整營運模式。

台鐵董事長鄭光遠說，高鐵延伸宜蘭是國家重大政策，台鐵身為國營公司樂觀其成，若衝擊台鐵營運，勢必要有合理補償，未來運具分工也要做好轉乘安排，另針對結構性的營運調整，如路線、車種分配等，都要審慎規畫。