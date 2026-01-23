高鐵南延屏東二階環評有雜音 徐富癸要求中央正面回應、加速審查 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／屏東報導

高鐵南延屏東案於環境部環評大會確認進入第二階段環評，卻出現對南延屏東必要性質疑。對此，立法委員徐富癸今（23）日表示，尊重環評制度的專業與程序，但也要嚴肅呼籲中央主管機關，相關政策論述與前期準備必須更加到位，不能讓重大建設長期卡在程序中，影響地方發展節奏。他要求中央相關部會正面回應環評意見、加快審查作業。

徐富癸指出，高鐵延伸屏東，行政院先前已明確同意採高雄方案續辦，地方政府也依此方向全力配合推動車站特定區、土地整備與周邊公共建設規劃，屏東是按照中央政策一步一步往前走，不是在等高鐵「來不來」。

然而，環評會議中仍出現對高鐵南延必要性的質疑，甚至將高鐵與台鐵的功能混為一談。徐富癸認為，這也反映出交通部在前期政策說明與功能定位論述上，仍有需要補強的地方。

徐富癸強調，高鐵與台鐵本就肩負不同任務。台鐵以通勤與區域運輸為主，高鐵則是縮短城際距離、高速直達，帶動產業布局與人口流動，核心意義在於讓屏東真正接軌高鐵生活圈，改善長期以來南部交通與發展資源不均的結構性問題，這一點必須在後續環評中清楚說明、完整論證。

對於進入第二階段環評，徐富癸表示，這是制度設計的一環，並非否定建設本身，但也要求交通部與相關單位，必須同步做好時程管理，補齊必要性與整體效益的說明，避免審查程序一再拉長，讓地方承擔不確定性的成本。

徐富癸強調，未來將持續在立法院監督高鐵南延屏東的推動進度，要求中央相關部會正面回應環評意見、加快審查作業，讓這項攸關屏東整體發展的重要建設，能夠穩定、確實往前推進。

「屏東已經做好準備，接下來更關鍵的是中央要展現執行力，讓政策方向與實際進度能夠真正對齊。」徐富癸重申，當行政院已經決定方向，地方全力配合，結果中央主管機關卻在環評階段準備不足，讓政策一再卡關，最後成本轉嫁給地方、時間消耗在屏東身上，這點是絕對不能接受的。

照片來源：徐富癸臉書

