高鐵南延屏東必要性遭質疑 周春米：高速直達是最大意義

高鐵南延屏東案，環境部環評大會今(21)日確認進入第二階段環評。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高鐵南延屏東案，環境部環評大會今(21)日確認進入第二階段環評，但有環評委員針對高雄案與台鐵的路線高度重疊，質疑南延必要性；對此，屏東縣長周春米今晚表示，高鐵和台鐵任務功能並不同，能高速直達是高鐵南延的最大意義。

周春米表示，謝謝交通部、鐵道局，高鐵延伸屏東的環評第一階段結束，正式邁入第二階段，相關環境評估可確保高鐵的整個路線；高鐵跟台鐵的任務、功能不同，高鐵希望能高速直達，這也是高鐵延伸到屏東的最大意義。

周春米指出，屏東縣府規劃300公頃的高鐵特定區，相關的建設都如火如荼興建中，希望高鐵進來之前，所有建設都已經完備。高鐵南延對屏東來說代表一個城市的翻轉、城市的進步，衷心期待趕快順利完成二階環評。

