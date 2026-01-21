高鐵南延屏東進二階環評 遭批與台鐵路線重疊 周春米回應了

高鐵南延屏東計畫21日確定進入第二階段環評，但有環評委員認為「高雄案」路線與台鐵路線高度重疊，質疑該計畫的必要性。（示意圖／本報資料照）

高鐵南延屏東計畫21日確定進入第二階段環評，但有環評委員認為「高雄案」路線與台鐵路線高度重疊，質疑該計畫的必要性，對此，屏東縣長周春米表示，「高鐵與台鐵的任務、功能不同」，高鐵南延屏東的最大意義是希望能高速直達，讓城市翻轉更進步。

針對環評委員在高鐵南延屏東計畫進入第二階段環評之際，提出與台鐵路線高度重疊的質疑，周春米表示，「高鐵與台鐵的任務、功能不同」，高鐵希望能高速直達，不僅是高鐵延伸屏東的最大意義，對屏東來說，更是一個城市翻轉、城市進步的象徵。

廣告 廣告

她強調，縣府已規畫高鐵特定區300公頃，相關建設都如火如荼興建中，盼高鐵進來前，這些建設都已經完備，她感謝交通部與鐵道局，讓高鐵延伸屏東環評第一階段順利結束，而今她與屏東縣民都衷心期待，也能盡快完成二階環評。

更多中時新聞網報導

買臉書違規焚化爐 最高罰3500萬

郭書瑤罵前男友紓壓 靠睡覺度過低潮

郭書瑤遛娃被疑偷生 喊話想脫單