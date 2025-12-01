高鐵南延拍板「高雄方案」 拚最快2039年通車

鐵道局送立法院報告，高鐵延伸屏東計畫最新進展，計畫路線由高鐵左營站沿台鐵路線，經高雄市之後於大樹區跨越高屏溪後，在屏東台糖六塊厝農場設站，全長25.9公里，新設的高雄站與台鐵捷運共構，屏東站則是與台鐵共站聯通，鐵道局證全案在8月已經啟動環評。

鐵道主秘陳慧君說明，「環評的部分因為他是表定2階，所以他等於是一個決定時程的重要的一個關鍵，8月已經啟動環評，目前是一階已經報交通部，要轉環境部去做審查。」

鐵道局指出兩大關鍵時程，將爭取環境部在2027年底前完成環評審查，屆時可併綜合規劃陳報行政院，至於施工期目前估算動工後11年可以通車，未來高雄車站將成高鐵、台鐵、捷運的3鐵共構態勢，地方政府已經提出高雄車站周邊大都更綱要計畫，不過民間團體還是呼籲高鐵若能由主幹線延伸屏東潮州，才能為在地觀光帶來效益。

爭取高鐵到屏東聯盟召集人蘇穩中表示，「潮州地區這個地方是最適合說讓整個屏東的觀光起飛的，或是進一步發展的一個很重要的交通建設。」

成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏分析，「你要怎麼樣用交通的建設，帶來給他外部的效用，然後透過這樣子外部的效用，帶動經濟的一個發展。」

交通學者則分析，各方案都有其優缺點，高鐵延伸採高雄方案的優勢是可促進南高雄區域發展，紓解左營站周邊交通壓力，另外也可望串聯起南部半導體S廊帶。