高鐵南延至屏東預估耗時8.8年！鐵道局：建設經費近2500億元

[Newtalk新聞] 目前台灣高鐵南延至屏東計畫已進入環評階段，將採路線經過高雄市區的「高雄方案」。根據交通部鐵道局最新公布的環境影響說明書內容，高雄方案路線全長為26.2公里，預估工期為8.8年，所需經費則高達2500億新台幣。

高鐵延伸屏東計畫原定採「左營方案」，預計沿著台鐵地下化路廊南下，新增高鐵高雄站及屏東站。但因高鐵南延採取左營方案，將有諸多技術性困難需要克服，2024年年底，行政院便拍板決定，改採高鐵路線由左營站沿台鐵路廊進入高雄市區後，再延伸至屏東六塊厝，並在台鐵高雄火車站增設台鐵、高鐵和高雄捷運三鐵共構的高雄車站及屏東車站。

環境影響說明書指出，高鐵延伸屏東「高雄方案」建設經費約2500億新台幣，最快可在2039年完工，結合屏東科技園區，帶動南高雄經濟發展。鐵道局計算，若以高鐵南延計畫工期8.8年估算，施工期間每年平均需投入約284.1億元，有助於高屏地區營建產業發展，提供相關工作機會，還有機會帶動當地鋼鐵初級製造業、水泥業及運輸業等相關產業發展。

