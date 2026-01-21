高鐵南延闖關二階環評！環委：多發台鐵區間車就能取代

行政院拍板高鐵延伸屏東改採高雄案，交通部鐵道局規畫以高鐵左營站為起點，終點至屏東台糖六塊厝農場，總長26.2公里路線，今日經環評大會審查決議繼續進行二階環評。（蔡佩珈攝）

行政院拍板高鐵延伸屏東改採高雄案，交通部鐵道局規畫以高鐵左營站為起點，終點至屏東台糖六塊厝農場，總長26.2公里路線，今日經環評大會審查決議繼續進行二階環評，但因多位環委質疑該案路線與台鐵路線重疊性高，且已有高屏二快等多項交通建設進行，後續應重點評估的項目包含強化說明該案必要性及經濟效益，包含與高屏二快、高鐵延伸屏東左營案的差異分析，以及與已通過環評的交通路網案件進行競合分析。

鐵道局說明，高鐵延伸屏東，以高鐵左營站為起點，終點至屏東台糖六塊厝農場，並於高鐵屏東車站特定車範圍內新設屏東車站，採高架結構式與台鐵遷建六塊厝車站共站，旅客可透過共站聯通往返高鐵與台鐵車站，縮短轉乘時間，路線總長約26.2公里，估時程90分鐘，計畫核定約11年完工通車。

因高屏溪附近淺山至草生地、荒廢農耕地是草鴞活動熱區，鐵道局表示，將於路線跨經高屏溪兩側地區及維修基地調查草鴞分布，時間涵蓋繁殖季10月至隔年3月。

多位環委則質疑高鐵延伸屏東的必要性。

有環委指出，該案路線與既有台鐵路線幾乎完全重疊，現在新左營到屏東的區間車15分鐘一班，綽綽有餘，不清楚高鐵南延屏東需求為何，也應評估高雄案與左營案對環境影響。

也有環委提到，現在高雄至屏東已有多個快速道路、高速公路環評案通過，左營車站到屏東約15至20分鐘，也不能說屏東有觀光資源就需要高鐵，該案需加強說明開發必要性。此外，應與目前台鐵行車時間做比較，以說明必要性。

在閉門會議階段，有環委直言，該案路線與台鐵平行，是否台鐵多發幾班車就能取代？開發單位應說明清楚是否有其他替代路線。

環委最終決議該案應繼續進行二階環評。

