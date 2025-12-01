高鐵南延高雄站至屏東計畫案 鐵道局曝兩大進度

〔記者洪定宏／高雄報導〕高鐵已成為台灣西部十分重要的大眾交通運輸工具，行政院已原則同意從左營站經高雄站到屏東市的「高雄方案」，依交通部鐵道局送交立法院經濟委員會的資料顯示，希望爭取環境部於2027年底前完成環評審查，並在動工後11年通車。

鐵道局表示，高鐵延伸屏東計畫案，從左營站沿台鐵路線經高雄市左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮，於大樹區跨越高屏溪後，在屏東縣屏東市台糖六塊厝農場設站，全長25.9公里(左營-鳳山地下16.4公里、鳳山-屏東高架9.5公里)，設高雄站(與台鐵高雄站、捷運高雄車站三鐵共構)、屏東站(與台鐵共站聯通)。

鐵道局指出，行政院今年5月22日原則同意以「高雄方案」辦理綜合規劃，鐵道局已在今年8月啟動環評，希望爭取環境部於2027年底前完成環評審查，計畫動工後11年通車，正進行綜合規劃檢討，後續將依行政院核定期程施工。

