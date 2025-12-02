高鐵卡鐵軌！ 09：19通訊系統異常 4班次延誤逾30分鐘

台北市 / 綜合報導

高鐵今(2)日突然發生延誤事件！社群平台上出現多名網友反映，搭乘高鐵時遇到列車急停、停止的狀況，也有人分享，等車時發現多班列車都出現延誤情形。對此，高鐵證實，今日上午9點19分發生通訊系統異常，目前已啟動備援機制，由各車站接力控制列車運行，經派員全力搶修，已於10點49分修復完成。

高鐵列車突然一動也不動，就卡在南下的高架軌道上，旅客驚呼高鐵搭這麼多年，第一次遇到延遲到站，也有人嚇壞了，旅客說：「(剛剛是有卡在軌道上嗎)對對對，(那時候有沒有嚇一跳)對，很可怕。」原來高鐵在上午9點19分時，發生通訊系統異常，搶修期間多台列車都出現延誤情形，高鐵廣播說：「各位旅客非常抱歉，由於通訊系統異常，各次列車均有所延誤，請您留意車站廣播，及列車資訊看板，留意列車資訊。」

車站時刻表，可以看到南下列車寫著延誤時間未定，而北上列車則延誤超過20分鐘，旅客說：「本來想說應該不會延遲的，但是也快半個小時了，是怕長輩坐在車上比較辛苦。」

就連在趕行程的國民黨立委謝龍介，同樣碰上列車延誤，立委(國)謝龍介說：「很少碰到這樣，告別式不等人，訊號問題就卡到這個公共安全，所以他們必須謹慎。」

好險我們在現場觀察，南下列車的延誤時間，並沒有北上來得久，對此高鐵回應，9點19分時發生通訊系統異常，經派員全力搶修，10點49分修復完成，各車次逐步恢復準點運行，此次事件約4班次延誤超過半小時，影響約2000人，高鐵也將依照旅客運送契約，只要延誤半小時以上，就能辦理退費，高鐵人員積極搶修，將延誤範圍縮到最小。

