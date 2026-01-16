高鐵參與北車聯合演習 維持正常售票進出

台灣高鐵表示，演習期間台北站維持正常進出與售票。（本報資料照片）

為加強因應無差別攻擊、提升旅客安全，中央及地方政府結合相關交通運具，1月22日下午14至16時在台北車站舉辦「高強度無差別攻擊危安實兵演習」。台灣高鐵表示，演習期間台北站維持正常進出與售票，不過演習範圍鄰近台北站B3出入口，將加派人力引導旅客順利乘車。

台灣高鐵表示，將積極參與本次演習，透過平時與各級政府、軌道同業聯合演練，提升營運安全，讓旅客安心乘車。

演習期間，高鐵台北站維持旅客正常進出、售票業務不受影響，各車次正常發車；惟演習範圍鄰近高鐵台北站B3出入口，高鐵台北站將加派人力，引導旅客順利乘車，同時，建議旅客如有轉乘台鐵、捷運需求，可預留更加充裕之接駁時間，避免行程受影響。

台灣高鐵提到，各車站均有鐵路警察局派員警駐守，針對行駛之高鐵列車，亦派有制服及便服員警，執行護車任務，共同維護旅客安全；同時，高鐵公司亦在各車站及列車配置保全人員，尖峰時段各車次列車，車安保全之覆蓋率（護車率）已提升至100％，並將持續提升整體護車率，進一步確保旅客安全。

面對各種危害樣態，高鐵公司已要求全體同仁提高警覺、加強防範，並要求保全人員加強安全防護，發現可疑狀況立即通報、處理，以確保旅客安全。

此外，列車長、服勤員，上線前均會接受自我防身術訓練，各節車廂前後，設置有「旅客緊急對講機」（PEI）按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話，尋求協助。

