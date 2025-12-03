高鐵台中站愛心送禮 2校學童畢旅圓夢

高鐵台中站站長毛家鵬代表致贈車票與集集國小及成城國小學生合影。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

高鐵台中站溫馨傳遞愛心，三日上午幫助南投縣集集國小及成城國小兩校共三十二名六年級師生，搭乘高鐵前往台北，展開三天二夜圓夢畢業旅行。雖然兩校相距僅八公里，但卻是首次因為一起搭高鐵，促成了合辦校際交流的畢業旅行，學童們都感到既新鮮又有趣。出發前，高鐵台中站站長毛家鵬特別祝福孩子們能夠儘情享受這趟快樂學習的高鐵之旅，讓國小生活最後階段，留下美好回憶。

集集國小校長陳彥文表示，該校學生人數較少、教育資源有限，因此經常透過與他校合辦校外教學活動的方式，促進學生彼此間的交流，這次更是首度舉辦跨校畢業旅行，許多學童更是首次搭乘高鐵，對孩子而言更是既珍貴又難得的體驗。非常感謝高鐵的協助，讓孩子們體驗快速便利的高鐵列車，享受更加充裕的旅遊時間，探索台北人文與自然樣態。

學生們體驗持票感應過閘門感覺新鮮有趣。（記者陳金龍攝）

此行安排學童參訪台北多處博物館及古蹟，同時參觀木柵動物園等景點。高鐵台中站毛家鵬站長表示，台灣高鐵積極參與社會公益，希望持續散播愛與關懷給有需要的人，為社會帶來正向力量！