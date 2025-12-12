高鐵台中站美好串連 國小弦樂團再顯身手





來自台中市太平區「太平國小」弦樂團，12日再度來到高鐵台中站快閃演奏，美妙弦樂在車站空間中迴盪，悠揚旋律吸引不少旅客駐足聆賞。學生們演奏包含：聖保羅組曲、蕭士塔高維契室內交響曲、電影「灌籃高手」、「蘭陽舞曲」等多首經典樂曲，精湛技巧與豐富情感，充分展現孩子們深厚的音樂底蘊與感染力。演出結束後，團員們也特別感謝高鐵台中站提供場地，能在人潮川流不息的空間演出，直接感受旅客熱情回饋，收穫滿滿成就感與自信。

成立超過20年的「太平國小」弦樂團，在各項音樂競賽中屢創佳績，今年更勇奪台中市音樂比賽優等第一名。趙秋英校長表示，過去校方常帶著弦樂團走入社區、公園，為擴大學生的生活經驗、培養學生獨立自主，去年12月首度率領弦樂團來到高鐵台中站，讓學生自己背著琴，從學校出發學習搭公車、轉乘台鐵來到高鐵台中站演出，深獲旅客好評，學生們也相當開心。因此，今年繼續帶著團員們搭乘大眾運輸工具，重返高鐵台中站，展開一場音樂漫遊之旅。

高鐵台中站毛家鵬站長表示，台灣高鐵持續推動「『藝』起來高鐵」活動，將車站部份空間轉化為藝文表演舞台，提供青少年社團及優秀藝文團體發揮才華與創意。同時，也讓台中站的藝文氛圍更加濃厚，期望透過多元且豐富的展演活動，將文化藝術傳遞至車站的每一個角落，彰顯源源不絕的在地活力。

