高鐵台中站附近指示牌「開花」誰畫的？ 警鎖定1男追緝

高鐵台中站附近又出現塗鴉客，高鐵陸橋上方約5公尺高的指示牌上，竟然被畫上一朵花，就怕晚上視線不佳、路牌指示不清，今（19）日區公所趕緊找來廠商暫時先撤下。而警方調閱監視器後，目前已掌握特定對象追緝當中。

台中高鐵路上的指示牌被不明人士畫上大大一朵花，再度有塗鴉客現蹤。兩年前高鐵台中站尾軌區，就有一輛捷運備用車遭兩名外籍塗鴉客闖入噴漆，寫上英文字樣，這回被塗鴉的地點又是在高鐵附近，警方不敢大意積極追查。

同時間有眼尖網友發現，這塗鴉似曾相識，類似的花朵圖案曾出現在台中北屯經貿二路上，被塗鴉客畫在倉庫鐵捲門上，可能就是同一人所為。

網友發現類似花朵塗鴉曾出現在北屯。圖／台視新聞

警方獲報後，沿路調閱路口監視器，已掌握特徵發現是一名男子所為，將通知他到案調查，後續依毀損公物罪移請地檢署偵辦。

※不良行為，請勿模仿

