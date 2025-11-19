高鐵台中站高5米指引牌遭塗鴉！網友怒轟：這種人可不可以罰重一點

台中高鐵陸橋高近5米的指引牌遭塗鴉。 圖：烏日區公所提供

[Newtalk新聞] 高鐵台中站出現塗鴉客，網友在社群平台分享照片，途經高鐵路橋，發現高近5公尺的指引牌面遭塗鴉神秘花朵，引發網友討論，而台中市府委請廠商於18日取下牌面，警方調閱監視畫面追查犯嫌，將依「刑法」354條毀損公物設施查辦。

網友分享台中高鐵路橋挑高指引牌的塗鴉，這塊指引牌高度接近5公尺，塗鴉客在牌子下方畫上一朵神秘花朵，原PO直呼「這個高度，跟我說怎麼上去的！」還吸引許多網友留言「他飛起來畫的」、「白癡，這種可不可以罰重一點」。

烏日區公所指出，針對高鐵路橋指引牌面遭塗鴉，獲報後立即通知維護廠商進行拆除與改善作業，以維護用路人行車安全，至於塗鴉部分報請警方調閱周邊監視影像，追查相關行為人。

烏日警分局指出，行為人（塗鴉客）確認身份後，將依「刑法」354條毀損公物設施查辦，可處兩年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，以杜絕塗鴉事件再發生。

