高鐵台北站伸援手 助腦麻家庭出遊圓夢

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高鐵台北站協助中華民國腦性麻痺協會共18組家庭和志工前往高雄一日遊。（台灣高鐵提供／蔡明亘台北傳真）

台灣高鐵台北站今協助中華民國腦性麻痺協會台北市大同發展中心共18組家庭和志工前往高雄一日遊，不僅為服務對象圓夢，也為長期辛勞的照顧者們創造難得的喘息時光。台北站長邱奕貴也親自送上祝褔，盼透過高鐵的優質服務與無障礙友善設施，讓參與者留下美好回憶。

中華民國腦性麻痺協會理事長劉漢宗（右）感謝高鐵愛心，致贈感謝狀給高鐵台北站長邱奕貴（左）。（台灣高鐵提供／蔡明亘台北傳真）

中華民國腦性麻痺協會理事長劉漢宗表示，感謝台灣高鐵的支持，這趟旅程不僅讓服務對象拓展生活視野，更重要的是讓這些家庭累積快樂的回憶，也為照顧者注入了滿滿的能量。

廣告 廣告

邱奕貴提到，台灣高鐵持續實踐企業社會責任，為需要的人帶來鼓勵與正向力量，未來，台灣高鐵將秉持回饋旅客及社會的精神，讓高鐵不僅提供旅客安心乘車的環境空間，更是散播愛與幸福的交通運具。

更多中時新聞網報導

李民基恐懼有孩子決定不生

小黃油價補貼13億 工會盼調運價

世足》難民奇蹟 烽火波赫勇敢出擊