高鐵台北站攜手腦麻協會圓夢出遊 溫暖陪伴18組家庭暢遊高雄

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高鐵台北站協助「中華民國腦性麻痺協會」共18組家庭和志工前往高雄一日遊。（圖：台灣高鐵提供）

▲高鐵台北站協助「中華民國腦性麻痺協會」共18組家庭和志工前往高雄一日遊。（圖：台灣高鐵提供）

台灣高鐵持續落實企業社會責任，關懷弱勢族群。高鐵台北站今（十二）日協助「中華民國腦性麻痺協會」臺北市大同發展中心十八組腦性麻痺家庭及志工搭乘高鐵前往高雄展開一日遊，希望透過便捷舒適的交通服務，協助服務對象圓夢出遊，讓長期肩負照顧責任的家屬獲得難得喘息機會。

活動當天，高鐵台北站特別安排車站同仁協助旅客進站與搭車，提供完善無障礙設施與貼心服務，讓參與家庭能安心出行。出發前，高鐵台北站站長邱奕貴親自到場送行，向所有參與者獻上祝福，期盼透過高鐵便利、安全且友善乘車環境，為大家留下珍貴而難忘旅遊回憶。

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此次參與活動服務對象中，不少人是首次搭乘高鐵。首次體驗高速鐵路旅程的小意坐在窗邊，專注望著窗外快速變換景色，臉上不時露出開心笑容，讓陪伴在旁母親也深受感動。

小意的母親表示，身為身心障礙孩子的照顧者，平時無論是生活照顧或外出安排，都需要投入大量心力與資源。尤其長途旅遊往往伴隨較高交通及住宿成本，因此每次規劃遠程旅行時都須仔細評估，往往難以輕易成行。

她坦言，出發前原本有些擔心與緊張，但實際接觸高鐵服務人員後，從進站、驗票到登車過程都獲得細心協助，讓母女倆能順利完成旅程。當順利坐上列車那一刻，內心充滿感動，也深刻感受到原來自己愈孩子也能輕鬆享受一趟單純而愉快的旅行。

中華民國腦性麻痺協會理事長劉漢宗感謝台灣高鐵提供支持與協助，讓這些平時較少有機會遠行的家庭能走出日常生活圈，拓展視野、體驗不同城市風貌。更重要的是，透過旅程累積共同回憶，讓服務對象與家人都能感受到社會溫暖與關懷，也為長期照顧者注入更多正向能量。

劉漢宗指出，對許多身心障礙家庭而言，外出旅行不只是休閒活動，更是提升生活參與及社會融入的重要機會。此次活動順利成行，對參與家庭具有特殊意義，也展現企業與公益團體攜手合作所創造的社會價值。

高鐵台北站站長邱奕貴表示，台灣高鐵長期秉持關懷社會與回饋社會理念，持續透過各項公益活動關注弱勢族群需求，希望為需要協助的人帶來鼓勵與支持。未來，高鐵公司也將持續精進無障礙設施與服務品質，打造更加友善的運輸環境。