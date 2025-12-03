高鐵台南站協助颱風受災長者及救災志工出遊 歡喜迎接災後新生活

高鐵台南站協助受丹娜絲颱風毀損家園的長者及臺南市慈聖文化志工發展協會救災志工結伴出遊，透過旅程鼓勵迎接災後新生活。（記者李嘉祥攝）

高鐵台南站深耕在地長期關懷長者，3日協助受丹娜絲颱風毀損家園的長者及「臺南市慈聖文化志工發展協會」救災志工結伴出遊，期透過高鐵旅程鼓勵迎接災後新生活；高鐵台南站長高誌隆於出發前特地到場送上祝福，並安排高鐵人員導覽解說，讓阿公阿嬤了解高鐵貼心的樂齡設施，同時感受社會關懷。

今年7月中颱丹娜絲為臺南地區帶來嚴重災情，多棟房屋遭強風吹掀屋頂，而受災區居民更以弱勢及年長者居多，難以自行重建家園；位於佳里區的「臺南市慈聖文化志工發展協會」立即號召志工，配合在地各里長，為受災鄉親清除傾倒路樹、清理家園、供應熱食等，深入巷弄送上物資及援助。

佳里區六安里長林佩玲表示，參與此行的長輩因受颱風毀損家園，心裡一度擔憂害怕，在協助重建家園過程中，與志工建立特殊情感，感謝台灣高鐵協助讓這趟難得的高鐵之旅能夠順利成行，讓長輩與志工再一次見證台灣最美的人文風景。

高鐵台南站長高誌隆指出，台灣高鐵公司會持續善盡企業社會責任，深耕在地、關懷鄉親，希望帶給需要幫助的人溫暖的力量，讓社會更加豐盈美好。